Samsung představil přímého konkurenta pro Apple Vision Pro! Stojí však polovinu

Samsung oficiálně uvedl svůj nový headset Galaxy XR, který vstupuje do přímé konkurence s Apple Vision Pro. Cena zařízení začíná na 1 799 USD, což je o 1 700 dolarů méně než nový Vision Pro s čipem M5, ale výrazně více než u headsetů Meta Quest.
Podle Samsungu má Galaxy XR „human-centric design“ pro maximální pohodlí i při delším nošení. Tlak se rovnoměrně rozkládá na čelo a zadní část hlavy a volitelný světelný štít dokáže zcela zablokovat okolní světlo. Headset váží pouhých 545 gramů, tedy zhruba o třetinu méně než Vision Pro.
Galaxy XR se špičkovým displejem
O zobrazení se starají 4K micro-OLED displeje s rozlišením 3 552 × 3 840 pixelů, 109° horizontálním zorným polem a 96% pokrytím DCI-P3. Obnovovací frekvence je standardně 72 Hz, ale lze přepnout i na 60 nebo 90 Hz. O interakci se starají senzory pro snímání rukou a očí.
Uvnitř najdeme čip Snapdragon XR2+ Gen 2 od Qualcommu, dva kamery pro passthrough režim, šest kamer pro sledování okolí, čtyři pro sledování očí s iris autentizací a jednu 6,5Mpx kameru pro 3D fotografie a videa. Samostatná baterie nabízí výdrž kolem 2 hodin (2,5 hodiny při přehrávání videí) a lze ji používat i při nabíjení.
Integrace s Gemini AI a Android XR
Headset běží na platformě Android XR, kterou Samsung vyvíjí ve spolupráci s Googlem a Qualcommem. Klíčovou roli zde hraje Gemini AI – systémová umělá inteligence, která rozpoznává okolí pomocí kamer a mikrofonů. Uživatelé mohou například:
- požádat Gemini v Google Mapy o navigaci či doporučení míst v okolí,
- vyhledávat videa na YouTube přirozeným hlasovým dotazem,
- v režimu passthrough označit objekt gestem a nechat si o něm zobrazit informace,
- sledovat sportovní přenosy ve 4K na více obrazovkách současně,
- nebo hrát XR hry s reálným koučinkem od Gemini.
Galaxy XR nabízí 16 GB RAM, 256GB úložiště, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a šest mikrofonů pro prostorový zvuk. K headsetu lze dokoupit cestovní pouzdro a ovladač za 250 USD. V ceně je navíc roční přístup k Google AI Pro, YouTube Premium a Play Passu.
Fotogalerie
Headset je v prodeji v USA prostřednictvím webu Samsungu a Experience Store, s možností 24měsíčního financování. Samsung zároveň připravuje chytré brýle s Warby Parkerem a Gentle Monster, které budou menší a cenově dostupnější variantou Galaxy XR.