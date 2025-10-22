LG představilo první 6K monitor na světě s rozhraním Thunderbolt™ 5 určený pro profesionální tvůrce

LG Electronics (LG) představuje UltraFine evo 6K (modelové označení 32U990A), první 6K monitor na světě s konektivitou Thunderbolt™ 5. Model 32U990A je první z nové modelové řady LG UltraFine evo.
Prémiový monitor s ultra vysokým rozlišením je speciálně navržen pro profesionální editory videa, grafické designéry a další tvůrce, kteří při náročných pracovních postupech zpracovávají datově intenzivní soubory. Díky kombinaci ultraostrého rozlišení 6K (6 144 × 3 456) s výjimečnou přesností barev a vysokorychlostní konektivitou, je možné pracovat rychleji a chytřeji.
Model 32U990A je vůbec první 6K displej s podporou Thunderbolt™ 5 a ihned získal ocenění CES 2025 Innovation Award a iF Design Award 2025. Značka UltraFine evo navazuje na tradici řady LG UltraFine, která zahrnuje 5K displeje optimalizované pro zařízení Mac. Novinka v nabídce LG monitorů posouvá laťku pro profesionální displeje ještě výš, jak jasně dokazuje vynikající výkon a působivé schopnosti tohoto prvního modelu.
Prémiový monitor LG je navržen tak, aby splňoval potřeby kreativních profesionálů, a poskytuje bezchybnou věrnost obrazu a jasnost textu na nové úrovni. Jeho 32palcový 6K HiDPI displej se může pochlubit hustotou pixelů 224 PPI, která zajišťuje ostřejší a čistší text a přesné vizuální detaily. 6K UltraFine evo je z výroby kalibrován pro konzistentní barevné podání s operačním systémem macOS. Pokrývá 98 % barevného prostoru DCI-P3 a 99,5 % Adobe RGB, což zajišťuje věrnou reprodukci digitálního obrazu pro úpravy videa a fotografií, včetně tiskové produkce. Je certifikován podle VESA DisplayHDR™ 600 a udržuje konzistentní jas a věrné barvy potřebné pro detailní grafiku a práci s videem. Kromě toho bude k dispozici režim Studio Mode* se třemi přednastavenými barevnými možnostmi pro zařízení Mac.
Model 32U990A s rozlišením 6K, navržený s ohledem na profesionální uživatele, nabízí 2,56krát více pixelů než monitor s rozlišením UHD 4K (3 840 × 2 160). Pokud jsou dva monitory 6K UltraFine evo nastaveny v duální konfiguraci, mohou uživatelé vytvořit obrovský pracovní prostor s téměř pětinásobnou plochou obrazovky oproti jednomu monitoru UHD 4K. Tato konfigurace více monitorů, která je výhodná zejména pro systémy založené na rozhraní Thunderbolt™, se snadno provádí pomocí řetězového zapojení, což dále zvyšuje efektivitu multitaskingu a optimalizuje digitální pracovní postupy.
Nový monitor také slouží jako profesionální rozbočovač s integrovaným přepínáním KVM a připojením více portů, což umožňuje plynulý provoz v systémech Mac i Windows. To tvůrcům umožňuje prohlížet mobilní obsah v optimálním formátu a současně pracovat na produkčních úkolech.
Kompatibilita s rozhraním Thunderbolt™ 5 zajišťuje snadnou integraci se zařízeními Mac a zároveň slouží jako vysokorychlostní rozbočovač pro SSD, eGPU a další periferní zařízení. Nabízí jednosměrný přenos dat až 120 Gb/s – třikrát rychlejší než Thunderbolt 4 – a podporuje renderování 4K v reálném čase a rychlý přenos 8K RAW video souborů, což činí model 32U990A ideálním pro video editaci a upscalingové pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Vizuálně působivý a výkonný monitor se čtyřstranným designem Virtually Borderless nabízí čistou, minimalistickou estetiku a pohlcující zážitek ze sledování. Ergonomické nastavení sklonu a otočení umožňuje pohodlné editování časově náročných zakázek a je ideální pro digitální obsah ve vertikálním formátu, jako jsou YouTube Shorts a Instagram Reels. Thunderbolt™ 5 navíc pomáhá snížit nepořádek v kabelech, udržuje pracovní prostory uklizené a umožňuje flexibilní konfigurace více monitorů.
„Vzhledem k tomu, že současní editoři videa často zvládají komplexní pracovní postupy zahrnující více projektů, je potřeba displejů s ultra vysokým rozlišením, přesnými barvami a rychlým připojením větší než kdy jindy,“ uvedl YS Lee, vedoucí IT obchodu ve společnosti LG Media Entertainment Solution Company, a dodal: „Nový UltraFine evo 6K, displej s nekompromisní kvalitou připravený na budoucnost, tuto potřebu více než splňuje. Pomáhá tak profesionálním tvůrcům pracovat rychleji, chytřeji a dosahovat těch nejlepších výsledků.“
Cena a dostupnost
Monitor LG UltraFine evo 6K (32U990A) bude od listopadu dostupný na českém trhu prostřednictvím internetového obchodu lg.cz a v síti prodejců a distributorů za doporučenou cenu 49 990 Kč.