Krásná česká hra Samorost 3 je nyní na iPhone ke stažení zcela zdarma!

Milovníci her od českého studia Amanita Design, zbystřete! Na iPhony a potažmo i na Androidy si totiž nyní můžete stáhnout zcela zdarma parádní hru Samorost 3, která přitom standardně stojí 149 Kč. Stáhnout je však musíte z mobilního Epic Games Store, nikoliv App Store.
Samorost 3 na mobilech je přesně tím typem hry, který vás přenese do jiného světa – a to doslova. Tahle vizuálně podmanivá adventura od českého studia Amanita Design ukazuje, že mobilní hry (respektive porty her na mobilní telefony) nemusí být jen o bezduchém tapání do displeje, ale i o skutečném umění. Hned po spuštění vás vtáhne do snového světa plného podivných planet, zvláštních stvoření a poetických momentů, které by klidně mohly viset v galerii. Ovládání na dotykové obrazovce je neuvěřitelně intuitivní, takže i bez myši či klávesnice se budete po světě pohybovat s lehkostí. Každá scéna vypadá jako ručně malovaný obraz a zvuková stránka je naprosto magická – hudba i ambientní zvuky vás obklopí a vtáhnou hluboko do atmosféry hry.
Samorost 3 není o rychlosti ani o soutěžení, ale o klidu, objevování a hledání krásy v detailech. Na iPhonu nebo iPadu navíc vynikne jeho jemná animace i brilantní barevnost, která dává vyniknout každému pixelu. Příběh beze slov tu funguje překvapivě silně – všechno chápete intuitivně, jako byste byli součástí toho zvláštního, poetického vesmíru. Amanita zkrátka opět dokázala, že i malý český tým může vytvářet světové hry s duší. A Samorost 3 v kapse je přesně ten druh zážitku, který si člověk chce vychutnat pomalu, třeba večer v posteli se sluchátky a vypnutým světem kolem.
Jak již bylo zmíněno výše, pokud vás tituly zaujaly, je třeba si pro ně jít do mobilního Epic Games Store, kde jsou až do 23. října zcela zdarma. Ten si můžete stáhnout přes odkaz níže, přičemž jakmile tak učiníte, stačí obchod spustit a následně přes něj hry stáhnout. Vše totiž poté funguje de facto jako v klasickém App Store. A díky tomu, že vše zastřešuje takový gigant jako Epic Games nemusíte mít obavy z toho, že byste si do telefonu stáhli něco nebezpečného.