AI sektor v číslech: proč akcie čipových firem lámou rekordy

Komerční sdělení: Umělá inteligence se stala jedním z nejzásadnějších trendů současnosti – nejen technologicky, ale i investičně. Firmy napojené na AI rostou tempem, které překvapuje i zkušené investory, a jejich vliv na čipový průmysl je obrovský. V následujícím textu se podíváme na společnosti, které z AI boomu těží nejvíce a které potvrzují, že jde o trend s dlouhodobým potenciálem.
Umělá inteligence v čele akciových trhů
Umělá inteligence je v posledních letech hlavním tématem akciových trhů. Je v popředí nejen z hlediska zájmu investorů, ale také z pohledu výkonnosti akcií. Právě na nejzajímavější společnosti z oblasti umělé inteligence se společnost XTB zaměřila ve svém e-booku.
Mnoho čipových firem v průběhu poslední dekády zvyšovalo své zisky na akcii (EPS) o více než 15 % ročně. Seznam těchto společností spolu s průměrným ročním růstem EPS můžete vidět na obrázku níže.
Zdroj: Quartr
ASML a TSMC potvrzují sílu AI sektoru
Dvě z těchto společností – tchajwanská TSMC a nizozemská ASML – minulý týden zveřejnily své hospodářské výsledky za uplynulý kvartál. V obou případech čísla potvrdila silný růst sektoru umělé inteligence.
Jako první prezentovala svá čísla ASML, která je nejpokročilejším výrobcem drahých a složitých litografických strojů určených pro produkci nejmodernějších čipů na světě. Kromě mírného překonání odhadů ASML zvýšila svůj výhled na aktuální čtvrtletí a oznámila vyšší objem nových objednávek, než se očekávalo.
V rámci prezentace a následného rozhovoru s investory zaznělo, že čipový sektor zůstává silný a že jeho růst táhne právě umělá inteligence. Odhaduje se, že do roku 2030 tento segment přesáhne hodnotu 1 bilionu USD. ASML věří, že litografie zůstane centrem inovací, že nasazování nejmodernější technologie EUV (extrémní ultrafialová litografie) nabírá na obrátkách a že společnost čeká silná poptávka ze strany zákazníků.
Celkově byly výsledky ASML velmi dobré. Akcie firmy za poslední tři měsíce posílily přibližně o 50 %, což odráží důvěru investorů v další růst odvětví.
Klíčový hráč TSMC investuje miliardy
Nejdůležitějším zákazníkem ASML je tchajwanská TSMC. Ta využívá její stroje pro výrobu nejvýkonnějších čipů na světě, které dodává společnostem jako Apple, Qualcomm, Nvidia či AMD. Tyto dvě firmy – ASML a TSMC – jsou pro současný rozmach umělé inteligence naprosto klíčové, protože nikdo jiný než ASML nedokáže vyrobit takto pokročilé stroje a nikdo kromě TSMC neumí pomocí těchto zařízení vyrábět samotné čipy.
Od dubnových minim přidaly akcie TSMC více než 100 % a pozitivní výhled společnost potvrdila i v rámci svých výsledků. Zisky i tržby vzrostly o více než 40 %, přičemž většinu prodejů tvořily čipy určené pro vysoce výkonné počítače, tedy i pro potřeby AI.
TSMC také pokračuje v rozsáhlých investicích do výrobního vybavení, které mají za celý rok dosáhnout více než 40 miliard USD. Stejně jako ASML i TSMC zvýšila výhled na aktuální čtvrtletí a uvedla, že poptávka spojená s umělou inteligencí výrazně podporuje růst jejích tržeb.
Výsledky ASML (červená a zelená) a TSMC (modrá)
Zdroj: Investiční aplikace. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Čipový průmysl na vlně růstu
Čipovému sektoru se daří i jako celku. Index čipového průmyslu, který sleduje vývoj tržeb firem pokrývajících přibližně 99 % amerických tržeb a zhruba dvě třetiny tržeb celosvětových, roste stejně. Tento ukazatel potvrzuje, že se sektordu daří mimořádně dobře.
Z výsledků jednotlivých firem i z pohledu širšího trhu je patrné, že boom umělé inteligence má zásadní dopad na čipový průmysl a nadále podporuje jeho růst. Vývoj v tomto segmentu bude i nadále klíčovým faktorem pro investory sledující technologické akcie.
