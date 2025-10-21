Reklamy v Googlu půjdou skrýt, ale nejdříve je musíte projít

Google oznámil výraznou změnu v zobrazování textových reklam ve výsledcích vyhledávání. Nově se placené odkazy nebudou zobrazovat jednotlivě, ale budou seskupeny do jedné rozbalovací sekce v horní části stránky. Společnost tvrdí, že cílem úpravy je zpřehlednit vyhledávání. Ačkoli způsob, jakým novinka funguje, může u některých vyvolat rozpaky. Namísto samostatného označení „Sponzorováno“ u každého odkazu bude nyní celý blok reklam doplněn jednotnou, výraznější značkou. Tato sekce zůstane viditelná při posouvání stránky dolů, což má usnadnit orientaci.
Největší novinkou je možnost všechny sponzorované výsledky skrýt jediným tlačítkem. To se však nachází až na konci reklamního bloku, takže uživatelé musí nejprve projít všemi reklamami, aby se k němu dostali. Po jeho stisknutí se reklamy seskupí pod nadpis „Sponzorováno“ a lze je opět rozbalit dalším klepnutím. Zatímco v minulosti Google čelil kritice za to, že placené odkazy vizuálně splývaly s organickými výsledky, současná změna by mohla být přijata příznivěji. Uživatelé tak alespoň získají možnost reklamy skrýt, i když až po jejich zobrazení. Google také upozorňuje, že štítek „Sponzorováno“ se bude zobrazovat nad či pod přehledy generovanými umělou inteligencí, což znamená, že k tlačítku pro skrytí bude někdy třeba rolovat o něco déle. Aktualizace vyhledávání Google se začíná celosvětově zavádět pro všechny uživatele na počítačích i mobilních zařízeních.