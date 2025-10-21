iPad Pro M5 v prvních recenzích! Jaký je nejvýkonnější tablet současnosti v reálu?

Nový M5 iPad Pro se teprve zítra oficiálně dostane do rukou prvních uživatelů, ale recenze jsou už venku – a zdá se, že Apple tentokrát vsadil na evoluci místo revoluce. Vzhledově se prakticky nic nezměnilo, zato vnitřnosti dostaly několik nenápadných, ale velmi podstatných vylepšení. A vůbec poprvé po letech to vypadá, že iPadOS konečně dokáže držet krok s výkonem, který má tenhle tablet pod kapotou. Pojďme se podívat, jak novinku hodnotí zahraniční recenzenti, kterým Apple tablet již zapůjčil.
Fotogalerie
David Pierce z The Verge shrnuje situaci poměrně výstižně: „Loni jsem se bál, že iPad Pro je až příliš dobrý hardware vzhledem k tomu, jak omezený iPadOS stále byl. Tato pouta s verzí 26 ještě úplně nespadla, ale už povolují. M5 Pro se teď chová jako superrychlý notebook, který se nezadýchá ani při deseti spuštěných aplikacích najednou.“
Na druhé straně Federico Viticci z MacStories upozorňuje, že čip M5 má v iPadu zatím nevyužitý potenciál: „Tohle je paradox M5. Teoreticky by nová architektura Neural Acceleratoru měla znamenat výrazné zrychlení v generování tokenů a práci s AI, což na macOS ocení vývojáři i nadšenci díky MLX. Jenže na iPadOS to zatím neznamená prakticky nic – chybí tu aplikace, nástroje i prostor pro experimentování. Zůstává jen nevyužitý výkon.“ Tedy jinými slovy – Apple má v rukou neuvěřitelně výkonný tablet, ale systém mu zatím nedává šanci ten výkon naplno rozvinout. Přesto si většina recenzentů pochvaluje alespoň rychlost, efektivitu a výdrž, která patří k absolutní špičce.
Eric Zeman z PCMag si všímá také nového rychlého nabíjení: „Apple říká, že iPad Pro zvládne nabít 50 % za 35 minut s nabíječkou od 60 W výše. Otestoval jsem to s novým 40W Dynamic Power Adapterem a přesně to sedělo. Plné nabití pak trvalo jen něco přes hodinu.“ Zajímavé novinky přinášejí i bezdrátové čipy N1 a C1X, které mají zlepšit Wi-Fi i mobilní připojení. Jason Snell ze Six Colors potvrzuje, že rozdíl mezi generacemi je znatelný: „Na své Wi-Fi 7 síti jsem porovnal M4 a M5, a jak se dalo čekat – M4 s Wi-Fi 6E zaostával, zatímco M5 díky Wi-Fi 7 naplno využil potenciál sítě.“
Kyle Barr z Gizmodo pak nový iPad otestoval v terénu: „Na cestě z New Yorku do Vermontu jsem použil 5G připojení iPadu jako hotspot pro FaceTime hovor v Apple Vision Pro. Připojení vydrželo půl hodiny bez jediného výpadku a baterie po třech hodinách používání klesla jen na 60 %. To je působivé.“ A nakonec opět Viticci z MacStories, který si pochvaluje i novinku v podobě podpory 120Hz na externích monitorech: „Jakmile jsem připojil iPad Pro k monitoru ASUS, rozlišení zůstalo 4K a obnovovací frekvence se automaticky zvýšila na 120 Hz. Animace jsou plynulejší a celé prostředí působí stejně přirozeně jako na interním displeji. Je to skvělá změna.“
Celkově tedy nový M5 iPad Pro nepřináší revoluci, ale přesně jak píše The Verge, jde o „součet malých vylepšení, který dohromady dává velký smysl“. Hardwarově jde o monstrum, které už dnes působí připraveně na budoucnost. Jen ten iPadOS ještě musí dohnat zbytek.
Podívejte se i na videorecenze: