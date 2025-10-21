Zavřít reklamu

Jaké novinky přináší iOS 26.1 Beta 4

iPhone
Martin Hradecký
Apple vydal už čtvrtou betu systému iOS 26.1, ale vývoj zdaleka nekončí. Právě tato verze přináší několik největších novinek, které se objeví i ve finálním vydání pro veřejnost. Tady je přehled všech změn.

Nový přepínač pro Liquid Glass

V části Nastavení > Displej a jas přibyl přepínač pro přizpůsobení efektu Liquid Glass. Uživatelé si mohou zvolit mezi režimy ClearTinted.

Režim Clear zůstává původní – nabízí průhledný vzhled, který propouští pozadí pod tlačítky a lištami. Režim Tinted přidává naopak jemné zabarvení a kontrast, čímž zvyšuje čitelnost a oddělení prvků.

Vypnutí gesta pro fotoaparát na zamčené obrazovce

V sekci Fotoaparát se nově objevilo nastavení Swipe to Open Camera, které umožňuje vypnout gesto pro spuštění fotoaparátu tažením doleva z uzamčené obrazovky.

Tato funkce byla v iPhonu už roky, ale často se aktivovala omylem. Díky nové volbě ji lze nyní snadno vypnout – aniž by bylo nutné deaktivovat celý fotoaparát.

Haptická odezva při hovorech

V aplikaci Telefon je nově k dispozici možnost vypnout haptickou odezvu při navázání nebo ukončení hovoru. Tato drobná, ale praktická změna ocení uživatelé, kteří chtějí mít své zařízení co nejtišší.

Změny v Apple Intelligence

Apple dále upravil vzhled sekce Apple Intelligence v Nastavení – nově je zarovnána doleva, aby odpovídala ostatním částem systému. Zmizel také nápis „Beta“, což může naznačovat blížící se stabilní verzi. V macOS Tahoe 26.1 však označení „Beta“ zatím zůstává.

Finální verze iOS 26.1 se očekává už koncem října a přinese i další vylepšení výkonu a stability. Apple tak pokračuje v ladění detailů, které zvyšují komfort při každodenním používání iPhonu.

