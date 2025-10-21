CYBEX představuje novou autosedačku Pallas G3: navržena pro růst, stvořena pro ochranu

Prémiová značka dětských produktů CYBEX rozšiřuje svou ikonickou řadu posměrných autosedaček o novinku Pallas G3 – inovativní model, který spojuje špičkovou bezpečnost s maximálním komfortem pro děti i rodiče. Nová Pallas G3 navazuje na úspěch oceňované série Pallas a přináší chytré řešení pro děti od 15 měsíců až do přibližně 12 let. O novince informoval Cybex skrze tiskovou zprávu.
Pallas G3 vznikla s cílem nabídnout nejvyšší stupeň bezpečnosti. Reaguje na klíčový problém v oblasti cestování s dětmi: předčasný přechod na autosedačky orientované po směru jízdy. Tradiční pětibodové popruhové systémy v těchto případech často neposkytují dostatečnou ochranu a zároveň zvyšují riziko chybné instalace či nesprávného používání¹.
Nový model autosedačky proto nabízí bezpečnější alternativu v podobě ochranného pultu (impact shield) s pokročilou technologií Advanced Impact Shield Technology, která pomáhá snížit riziko zranění krční páteře až o 25 %². Jeho kompaktní konstrukce napodobuje princip airbagu – v případě nárazu absorbuje energii a zadržuje dítě v bezpečné poloze.
Díky inovativní sklápěcí opěrce hlavy, která udržuje hlavu dítěte až sedmkrát bezpečněji³, a integrovanému systému boční ochrany L.S.P. Plus, který snižuje síly nárazu až o 20 %⁴, se Pallas G3 řadí mezi nejbezpečnější autosedačky ve své kategorii.
Fotogalerie
Bezpečněji, chytřeji, jednodušeji
Model Pallas G3 je navržen tak, aby minimalizoval riziko chybného používání – jednoho z nejčastějších problémů při instalaci dětských sedaček. Díky intuitivnímu systému One-Click lze dítě připoutat či uvolnit jediným pohybem. Bezpečnostní indikátor na ochranném pultu se zobrazí, dokud není vše správně zajištěno, a poskytuje rodičům okamžitou vizuální jistotu.
Tento systém zároveň usnadňuje každodenní manipulaci – dítě lze usadit i vyndat rychle a pohodlně, bez zdlouhavého zápasení s popruhy. Výsledkem je bezpečnější a příjemnější zážitek z cestování – jak pro děti, tak pro rodiče.
Navrženo, aby rostlo s dítětem
Autosedačka Pallas G3 se přizpůsobí dětem v každé fázi jejich růstu – od batolete až po školáka. Díky chytré 2v1 konstrukci lze sedačku snadno přeměnit z modelu s ochranným pultem na klasickou sedačku s pásem, a to ve chvíli, kdy dítě dosáhne výšky 105 cm nebo váhy 21 kg. To z ní dělá dlouhodobou investici, která doprovází rodinu během více než deseti let cestování.
„Cílem CYBEX je nejen chránit děti, ale také zjednodušit život rodičům. Nový model Pallas G3 spojuje obojí – maximální bezpečnost s intuitivním ovládáním,“ říká Martin Pos, zakladatel značky CYBEX.
Autosedačka Pallas G3 bude dostupný od 15. října 2025 ve vybraných kamenných prodejnách i online. Doporučená maloobchodní cena činí 6 190 Kč / 259,95 EUR za model Pallas G3 a 6 990 Kč / 289,95 EUR za verzi Pallas G3 Plus.
Více informací naleznete na: www.cybex-online.com