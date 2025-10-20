Zmrtvýchvstání iPhonu Air? V této zemi je beznadějně vyprodaný!

Apple zažívá v Číně další obrovský úspěch. Nový iPhone Air, který se začal v pátek předobjednávat, byl podle deníku South China Morning Post vyprodán napříč všemi online obchody během několika hodin. Jedná se přitom o poměrně velké překvapení, jelikož ve zbytku světa tento model prodejně pohořel. Zatímco základní modely i řada 17 Pro je stále beznadějně vyprodaná víceméně po celém světě, iPhone Air seženete na počkání.
Ceny iPhonu Air v Číně startují na 7 999 jüanech, což je v přepočtu zhruba 1 122 dolarů. I tak ale byl jak nabídce Applu, tak i na oficiálním obchodě Tmall během prvních dvou hodin po spuštění objednávek vyprodaný prakticky všechny barvy i kapacitní varianty. Zařízení je přitom svými technickými specifikacemi horší než konkurence v čele s Xiaomi či Huawei a to při stejné či nižší ceně.
Fotogalerie
Pokud se pak ptáte, proč se start předobjednávek na tento telefon v Číně oproti zbytku světa takto zásadně opozdil, přestože byl představen už v zář. odpověď je jednoduchá. Jeho vstup na čínský trh se opozdil kvůli nutnému schválení eSIM technologie místními úřady. Právě ta umožnila Applu zbavit se fyzického slotu na SIM kartu a ztenčit konstrukci telefonu. Start prodejů přitom přesně zapadá do rozhodnutí čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií, které tento týden oficiálně povolilo testování eSIM u smartphonů. Operátoři China Mobile, China Unicom a China Telecom zároveň potvrdili, že už obdrželi souhlas se zahájením komerčního provozu. iPhone Air se tak mohl konečně objevit na trhu bez jakýchkoliv regulačních překážek a reakce čínských zákazníků jasně ukazuje, že na něj čekali netrpělivě. Zda Čína prodeje tohoto modelu zachrání ale samozřejmě ukáže až čas.