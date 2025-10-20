Zavřít reklamu

Zmrtvýchvstání iPhonu Air? V této zemi je beznadějně vyprodaný!

iPhone
Jiří Filip
0

Apple zažívá v Číně další obrovský úspěch. Nový iPhone Air, který se začal v pátek předobjednávat, byl podle deníku South China Morning Post vyprodán napříč všemi online obchody během několika hodin. Jedná se přitom o poměrně velké překvapení, jelikož ve zbytku světa tento model prodejně pohořel. Zatímco základní modely i řada 17 Pro je stále beznadějně vyprodaná víceméně po celém světě, iPhone Air seženete na počkání.

Mohlo by vás zajímat

Ceny iPhonu Air v Číně startují na 7 999 jüanech, což je v přepočtu zhruba 1 122 dolarů. I tak ale byl jak nabídce Applu, tak i na oficiálním obchodě Tmall během prvních dvou hodin po spuštění objednávek vyprodaný prakticky všechny barvy i kapacitní varianty. Zařízení je přitom svými technickými specifikacemi horší než konkurence v čele s Xiaomi či Huawei a to při stejné či nižší ceně. 

iPhone Air 8 iPhone Air 8
iPhone Air 7 iPhone Air 7
iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 4 iPhone Air 4
iPhone Air 3 iPhone Air 3
iPhone Air 2 iPhone Air 2
iPhone Air 1 iPhone Air 1
Vstoupit do galerie

Pokud se pak ptáte, proč se start předobjednávek na tento telefon v Číně oproti zbytku světa takto zásadně opozdil, přestože byl představen už v zář. odpověď je jednoduchá. Jeho vstup na čínský trh se opozdil kvůli nutnému schválení eSIM technologie místními úřady. Právě ta umožnila Applu zbavit se fyzického slotu na SIM kartu a ztenčit konstrukci telefonu. Start prodejů přitom přesně zapadá do rozhodnutí čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií, které tento týden oficiálně povolilo testování eSIM u smartphonů. Operátoři China Mobile, China Unicom a China Telecom zároveň potvrdili, že už obdrželi souhlas se zahájením komerčního provozu. iPhone Air se tak mohl konečně objevit na trhu bez jakýchkoliv regulačních překážek a reakce čínských zákazníků jasně ukazuje, že na něj čekali netrpělivě. Zda Čína prodeje tohoto modelu zachrání ale samozřejmě ukáže až čas. 

iPhone Air lze zakoupit zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.