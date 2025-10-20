iPhone Air netáhne, Apple tlumí jeho výrobu

Slabé prodeje iPhonů Air si začínají údajně vybírat svou daň. Tvrdí to alespoň analytická společnost Mizuho Securities, podle které se Applu nedaří naplnit očekávání s prodeji iPhonu Air, a proto údajně plánuje omezit jeho výrobu. Jedná se tak o další potvrzení toho, že zatímco řada iPhonů 17 se obecně prodává velmi dobře, právě Air má být tím slabším článkem nabídky.
Fotogalerie
Podle analytiků si iPhone 17 Pro a 17 Pro Max vedou lépe než jejich předchůdci ve stejném období loňského roku, a základní iPhone 17 je pak naprostým hitem, který se prodává se výrazně lépe než iPhone 16. Naopak iPhone Air podle analytiků z Mizuho tolik netáhne, což vede Apple ke snížení výroby o zhruba jeden milion kusů. Zároveň se má produkce ostatních modelů zvýšit o dva miliony, což celkový odhad letošní produkce celé řady zvyšuje z 88 na 94 milionů iPhonů.
Zajímavé je, že přestože je zájem o iPhone Air v západních zemích spíše vlažný, v Číně se prý vyprodal během několika hodin. Apple tak zřejmě přizpůsobí strategii jednotlivým trhům, kdy zatímco Evropa a USA zřejmě dostanou méně kusů Airu a více 17 (Pro), Asie si svou poptávku udrží. Poměrně zajímavé je pak to, že zhruba ve stejné době, kdy se vyrojily informace o snížení výroby iPhonů Air, vypluly na světlo světa zprávy o tom, že Samsung úplně zrušil nástupce svého modelu Galaxy S25 Edge, který byl přímým konkurentem iPhonu Air, a to z podobného důvodu, tedy kvůli nízkým prodejů. Těžko tedy říci, zda jsou ohebné telefony přesně to, co současný svět chce.