Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Nekonečný příběh
Bastian utíká před šikanou a nudou do antikvariátu, kde začne číst starou knihu. Ta ho vtáhne do mytického světa Fantazie.
V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz
Ed a Lorraine Warrenovi riskují život, aby dokázali nevinu muže obviněného z vraždy a prokázali, že šlo o první případ posednutí ďáblem.
Zlatá horečka
Listopad 1849. Dvě znesvářené irské sestry prchající před hladomorem hledají své štěstí ve zlaté horečce.
Muž jednoho tónu
Hudebník vede osamělý život, každý den stejný… dokud si nevšimne houslistky v orchestru, která ho okouzlí.