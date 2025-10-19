Zavřít reklamu

The Nightmare before Christmas v Bronx Botanical Garden objektivem iPhone 17 Pro

Roman Zavřel
Až do konce listopadu probíhá v Bronxu v botanické zahradě po setmění něco tajemného, strašidelného i veselého zároveň. Jakmile slunce zapadne, strašidla z příběhu The Nightmare Before Christmas od Tima Burtona ovládnou značnou část zahrady a začnou si žít svým životem. Díky neuvěřitelně promakané kombinaci světel, laserů, dýmových efektů a hudby můžete objevovat ty najzajímavější příšerky, které vytvořil Tim Burton pro Disney. Atmosféru, která vyčarovala úsměvy na tváři celé naší rodině jsem se pokusil zachytit na iPhone 17 Pro a tak pokud zrovna nemáte cestu kolem, podívejte se, jak fotí iPhone 17 Pro během celkem netradičních světelných podmínek.

IMG 9425 IMG_9425
IMG 9531 IMG_9531
IMG 9668 IMG_9668
IMG 9443 2 IMG_9443 2
IMG 9465 2 IMG_9465 2
IMG 9442 2 IMG_9442 2
IMG 9452 2 IMG_9452 2
IMG 9463 2 IMG_9463 2
IMG 9472 IMG_9472
IMG 9490 IMG_9490
IMG 9502 IMG_9502
IMG 9503 IMG_9503
IMG 9506 IMG_9506
IMG 9511 IMG_9511
IMG 9518 IMG_9518
IMG 9523 IMG_9523
IMG 9529 IMG_9529
IMG 9538 IMG_9538
IMG 9545 IMG_9545
IMG 9546 IMG_9546
IMG 9549 IMG_9549
IMG 9555 IMG_9555
IMG 9559 IMG_9559
IMG 9569 IMG_9569
IMG 9573 IMG_9573
IMG 9589 IMG_9589
IMG 9590 IMG_9590
IMG 9601 IMG_9601
IMG 9607 IMG_9607
IMG 9612 IMG_9612
IMG 9613 IMG_9613
IMG 9614 IMG_9614
IMG 9616 IMG_9616
IMG 9621 IMG_9621
IMG 9624 IMG_9624
IMG 9632 IMG_9632
IMG 9634 IMG_9634
IMG 9653 IMG_9653
IMG 9676 IMG_9676
IMG 9681 IMG_9681
