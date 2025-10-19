The Nightmare before Christmas v Bronx Botanical Garden objektivem iPhone 17 Pro

Až do konce listopadu probíhá v Bronxu v botanické zahradě po setmění něco tajemného, strašidelného i veselého zároveň. Jakmile slunce zapadne, strašidla z příběhu The Nightmare Before Christmas od Tima Burtona ovládnou značnou část zahrady a začnou si žít svým životem. Díky neuvěřitelně promakané kombinaci světel, laserů, dýmových efektů a hudby můžete objevovat ty najzajímavější příšerky, které vytvořil Tim Burton pro Disney. Atmosféru, která vyčarovala úsměvy na tváři celé naší rodině jsem se pokusil zachytit na iPhone 17 Pro a tak pokud zrovna nemáte cestu kolem, podívejte se, jak fotí iPhone 17 Pro během celkem netradičních světelných podmínek.