Recenze ochranného skla PanzerGlass Ceramic II: Nejlepší ochrana, kterou nyní můžete na iPhone nalepit

V dnešní recenzi se podíváme na příslušenství, které podle mě patří k tomu nejdůležitějšímu, co by si měl pořídit každý, kdo nechce riskovat zbytečné výdaje za opravy displeje. Řeč je samozřejmě o tvrzeném skle – a ne jen tak ledajakém. Dánský PanzerGlass je už léta synonymem kvality a inovací v oblasti ochrany displejů a letos přichází s novinkou, která posouvá laťku zase o něco výš. PanzerGlass Ceramic II navazuje na první generaci „vesmírného“ skla, ale přidává další úroveň odolnosti, čitelnosti i celkového uživatelského zážitku.
Novinku jsem dostal možnost otestovat na svém iPhonu 17 Pro a během posledních dvou týdnů jsem ji rozhodně nešetřil. Jak se osvědčila v běžném provozu, a jak obstála ve chvílích, kdy telefon prostě letěl z ruky?
Technické specifikace
PanzerGlass Ceramic II stojí na japonském materiálu NANOCERAM™, který využívá nanokrystalizační technologii. Ta zajišťuje, že se v materiálu nachází neviditelné krystaly zabraňující šíření mikroprasklin, čímž se zásadně zvyšuje jeho pevnost. Výsledkem je až pětinásobná odolnost oproti předchozí generaci.
Výrobce tvrdí, že sklo bez problémů zvládne pád ocelové koule o hmotnosti 320 gramů z výšky 2,5 metru, což je údaj, který jsem sice netestoval přímo v domácích podmínkách, ale mám pocit, že by obstálo i v situacích, které by jiná skla dávno vzdala. Bez mučení se přiznám, že crashtesty skla s ocelovou koulí či pády ze 2,5 metru jsem nezkoušel, nicméně při české premiéře jsme měli možnost něco málo ohledně odolnosti vidět a musím říci, že to, co sklo přežilo, bylo opravdu působivé. Vraťme se ale ještě chvíli k technickým specifikacím.
Kromě samotné odolnosti nabízí sklo rovněž antireflexní úpravu pro výbornou čitelnost na slunci, oleofobní vrstvu, která redukuje šmouhy, a samozřejmě 100% citlivost na dotyk, díky které máte při používání pocit, jako byste žádné sklo na displeji vůbec neměli. Cena se přitom drží na úrovni 1399 Kč, což je s ohledem na kvalitu a konstrukci naprosto odpovídající.
Aplikace
Nalepit PanzerGlass zvládne i ten, kdo se běžně bojí nalepit samolepku rovně. V balení totiž nechybí instalační rámeček z recyklovaného materiálu, který se postará o naprosto přesné umístění skla. Stačí jej nacvaknout na telefon, vložit sklo a lehce přitlačit.
Osobně lepím skla PanzerGlass už několik let, ať už sobě, rodině i přátelům, a musím říct, že proces je čím dál jednodušší. U Ceramic II je vidět, že si dali záležet i na vylepšené lepivé vrstvě, která se k displeji přichytí perfektně i tehdy, když vám na povrchu ulpí drobný prach. A kdyby se vám instalace náhodou nepovedla, sklo můžete znovu odlepit a přilepit až 200×, aniž by ztratilo přilnavost. Zde je ale samozřejmě třeba jedním dechem dodat, že perfektní lepivost je jedna věc a to, že při opětovném nalepení riskujete, že se vám na lepivou vrstvu chytí nějaký ten prach či smítko věc druhá. Proto určitě doporučuji snažit se nalepit sklo „na první dobrou“.
Fotogalerie
Testování
Když se řekne PanzerGlass, většina lidí si vybaví neviditelnou jistotu. Něco, co na telefonu v běžném provozu nevnímáte – až do momentu, kdy se stane průšvih. A přesně to jsem si ověřil i u Ceramic II.
Po nalepení jsem měl pocit, že na displeji vlastně nic není. Sklo dokonale kopíruje hrany iPhonu a povrch působí naprosto přirozeně. Skluz prstu je hladký, úplně stejný jako u originálního displeje iPhonu, což je pro mě osobně klíčové. Přechod mezi displejem a sklem není znát a i gesta od spodního okraje fungují naprosto bez omezení.
Při každodenním používání jsem si všiml i toho, jak pěkně funguje antireflexní vrstva. V poledním slunci, kde většina skel začne ztrácet čitelnost, PanzerGlass stále nabízí velmi slušný a kontrastní obraz, který je za mě osobně lepší než ten, který vám zajistí antireflexní vrstva přímo na displeji telefonu. Barvy zůstávají syté, bílá čistá a vše prostě působí tak, jako by tam žádné sklo nebylo. Když k tomu připočtu oleofobní vrstvu, která dokáže velmi dobře odolávat otiskům a mastnotě, výsledek je jednoznačný – i po několika dnech používání vypadal displej, jako by byl právě otřený.
Fotogalerie #2
Ale teď k tomu hlavnímu – odolnosti. Jsem člověk, který telefon používá opravdu naplno a přiznám se, že občas prostě padá. Během testování mi iPhone několikrát vypadl – jednou z kapsy auta při vystupování, jindy ze stolu na tvrdou podlahu. A i když mi pokaždé zatrnulo, sklo zůstalo nepoškozené. Neprasklo, neodštíplo se, ani se neodlepilo. Dokonce ani po těchto pádech se na něm neobjevily mikroškrábance, které bývají u levnějších skel běžné.
Protože jsem na testování dostal více vzorků, pár z nich jsem s sebou vzal do zahradní dílny, abych si vyzkoušel právě odolnost proti poškrábání. A musím říci, že jsem se musel snažit skoro až extrémně, abych do skla udělal nějaký zásadnější vryp. Zkoušel jsem hřebíky, šrouby, klíče, ale i různé nářadí, přičemž až skutečně silný tlak vytvořil vryp, který byl vidět. Co se pak týče tlaku, ten jsem musel vyvinout doslova enormní, aby jsem na skle vytvořil pavučinku. Pokud se tedy pro sklo rozhodnete, troufám si říci, že s jeho odolností budete naprosto spokojeni.
Během testování jsem si všiml i drobnosti, kterou PanzerGlass dlouhodobě zdokonaluje – přechod mezi sklem a rámečkem telefonu. Sklo sice nedosahuje úplně k samému okraji, zhruba půl milimetru zůstává volných, ale díky přesnému výřezu to nijak neruší. Naopak to zajišťuje, že se sklo nebude odchlipovat ani při používání těsnějších krytů, což je velké plus.
Po dvou týdnech běžného používání, několika pádech a desítkách hodin práce s telefonem v kapse i batohu, tedy můžu říct jediné – PanzerGlass Ceramic II prostě drží. Bez poškození, bez škrábanců, bez bublin. A hlavně bez kompromisů.
Resumé
Po těchto zkušenostech musím říct, že PanzerGlass Ceramic II je podle mě momentálně nejlepší volbou, pokud chcete pro svůj iPhone maximální ochranu bez ztráty komfortu. Sklo je nesmírně odolné, přitom naprosto čiré, skvěle reaguje na dotyk a jeho instalaci zvládne opravdu každý.
Ano, cena 1399 Kč není nízká, ale v kontextu toho, že displej iPhonu stojí několikanásobně víc, je to investice, která se jednoznačně vyplatí. Ceramic II navíc působí dojmem, že vás podrží i v situacích, kdy už jiné sklo dávno prasklo a právě to je důvod, proč ho mohu s klidným svědomím doporučit. Pokud bych měl shrnout vlastní zkušenost jednou větou, pak jednoduše: PanzerGlass Ceramic II je sklo, které necítíte, ale zachrání vás přesně ve chvíli, kdy to nejméně čekáte.
PanzerGlass Ceramic II lze zakoupit zde