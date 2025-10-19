Jak probíhá vrácení nechtěného produktu v Apple Store

Jednu z věcí, které miluju na americe je fakt, že když něco koupíte a nechcete to, tak to prostě donesete do obchodu a vrátíte to. Není na to žádný zákon, není na to žádný předpis, ale už desítky let to takto funguje a funguje to pořád. Samozřejmě se můžete setkat i s výjimkami, ale v naprosté většině případů můžete nechtěné zboží vrátit v jakékoli pobočce daného obchodu po celých spojených státech a to bez udání důvodu. Někteří prodejci limitují vrácení do zhruba 14 dnů od prodeje, jiným nevadí ani to, že zboží vrátíte třeba po pár měsících, když už jej nepotřebujete. Opravdu je to tak, že lidé zboží vrací v momentě, kdy jej již nevyužijí nebo když zjistí, že jim nevyhovuje. Američané tohoto systému nijak nezneužívají a proto to funguje. Já jsem si před týdnem koupil v Apple Store WTC obal na iPhone 17 Pro od Beats. Bohužel po týdnu používání jsem zjistil, že obal mi v ruce klouže stejně jako mokrá kostka mýdla a že jej zkrátka nechci.
Krabičku od obalu jsme pochopitelně vyhodil a v ruce jsem tak neměl nic než použitý obal a na emailu účtenku. Dnes jsem došel do Apple Store v Grand Central a zeptal jsme se, zda by s tím šlo něco udělat, že obal nechci protože mi nesedí. Bez toho aniž by se vůbec na obal někdo podíval se mě prodejce zpetal, zda chci peníze nebo chci jiný obal. Nakonec jsme zjistili, že obal co chci nemají a tak mi jednoduše přes Tap to Pay poslal peníze, které dorazily okamžitě na můj účet a tím bylo vše vyřízeno. Bez jakýchkoli otázek, bez nějakého detailního zkoumání obalu a bez čehokoli, co by vás jen trošku obtěžovalo. Pokud tedy něco zakoupíte v Apple Store v USA a zjistíte stejně jako já, že vám to nevyhovuje, nebojte se to vrátit. Měli byste to stihnout ideálně do 14 dnů, ovšem i když to překročíte, tak na 90% uspějete. Původní obal nepotřebujete a stačí, že zboží zkrátka donesete, odevzdáte a peníze vám dorazí okamžitě na váš účet.