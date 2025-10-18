Jak si koupit Ray-Ban Meta Display? Do konce roku máte smůlu!

Na světě zřejmě aktuálně není zajímavější technologická vychytávka než Ray-Ban Meta Display. Problém je v tom, že je téměř nemožné se k nim dostat, tedy pokud nejste ochotni zaplatit někomu v přeprodeji 2000-2500$. Problém je v tom, že Meta potřebuje abyste při koupi brýlí absolvovali zhruba 20 minut trvající demo, během kterého si máte možnost brýle nejen vyzkoušet, ale zejména zjistíte, zda na nich vůbec něco vidíte, což je to nejdůležitější.
Sama Meta uvádí, že existuje velké procento lidí, kteří nedokáží zaostřit na extrémně krátkou vzdálenost a i když vám Meta promítá pomocí displeje virutálně obraz do větší vzdálenosti, v praxi máte displej stále jen pár desítek milimetrů od oka. Právě proto je nutné, abyste vyzkoušeli, zda na brýle dokážete zaostřit a budou fungovat tak, jak mají. Další věcí je pak nutnost zkusit velikost obrouček a také velikost náramku tak, aby vám vše ideálně pasovalo. Hlavní důvod je však právě v onom zaostření na displej.
Problém je pak v tom, že napříkald v New Yorku, kde se denně pohybuje zhruba 20 milionů lidí, existuje jen 5 prodejen, kde si brýle můžete vyzkoušet a přihlásit se na takzvané demo. Sám jsem zkoušel na dvou z nich dojít a poprosit o možnost koupě bez dema, ale o tom nechtěli prodejci ani slyšet.
Jakmile se však chcete na demo zaregistrovat, zjistíte, že první problém je v tom, že na příštích několik měsíců je to téměř nemožné, protože po celém USA jsou dema vybookována zhruba do konce letošního roku. Navíc problém je také v tom, že míst, kde si demo můžete vyzkoušet je extrémně málo. V celém New Yorku, kde se pohybuje zhruba 20 milionů lidí je to aktuálně 6 míst s tím, že pokud vezmeme, že mají otevřeno 10 hodin denně, tak dokáží obsloužit maximálně 30 zákazníků každý den na jednom místě, tedy pouze 180 lidí denně v celém New Yorku si může vyzkoušet a potenciálně koupit brýle Ray-Ban Meta Display. Aktuálně je možné demo absolvovat v Best Buy prodejnách a to jen ve vybraných a nebo čtyřech dalších speciálních obchodech s brýlemi.
Jakmile demo absolvujete, neznamená to, že si brýle odnesete domů. Musíte si je objednat s tím, že pokud vám nesedne nejmenší velikost náramku na zápěstí, budete čekat na doručení do začátku ledna. V případě nejmenšího náramku pak máte možnost získat brýle již za zhruba čtrnáct dní. Musíte tedy mít extrémní štěstí a zvádnout jednak absolvovat demo ke kterému se do konce roku prakticky nelze dostat a pak také mít štěstí v tom, že vám sedne nejmenší náramek, jinak si brýle letos již na oči nenasadíte. Sám jsem demo absolvoval před pár dny a zda jsem si nakonec brýle koupil nebo ne, k tomu se dostaneme v dalším článku.