Nový MacBook Pro M5 můžete nyní u MP.cz získat s výkupním bonusem 2500 Kč!

Komerční sdělení: Láká vás nedávno představený MacBook Pro s čipem M5? Není se vůbec čemu divit! Ačkoliv se stroj designově nezměnil, díky čipu M5 se dostává na zcela novou úroveň výkonu a to zejména v AI operacích. Zrychlila ale i propustnost jeho paměti, díky čemuž by tak měl být celkově rychlejší i při používání náročných aplikací či provádění výkonnostně náročných úkonů. Zkrátka a dobře, je o co stát – tím spíš, když mezigeneračně zlevnil ze 49 990 na 45 990 Kč v základu. A může být ještě levnější.
Když si jej totiž předobjednáte u Mobil Pohotovosti, dostanete k němu výkupní bonus ve výši 2500 Kč, což jinými slovy znamená, že se o tuto částku zvýší výkupní cena vašeho stávajícího zařízení, které Mobil Pohotovosti prodáte. De facto se tedy jedná o dodatečnou slevu 2500 Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka – tím spíš, když se bavíme o stroji této cenové relace. Pokud tedy nad novinkou uvažujete, určitě se vyplatí předobjednat právě u Mobil Pohotovosti. Výkupní bonus 2500 Kč, který je de facto dodatečnou slevou, se totiž rozhodně hodí.
