Apple získal vysílací práva na F1 v USA!

Apple a organizace Formula 1 dnes oznámily uzavření pětiletého partnerství, které přinese všechny závody F1 exkluzivně na Apple TV ve Spojených státech už od příští sezóny. Pro Apple jde o další krok v rozšiřování sportovního obsahu, který navazuje na obrovský úspěch filmového hitu F1 The Movie coby nejvýdělečnějšího sportovního snímku všech dob.
Diváci v USA se mohou těšit na kompletní pokrytí celého šampionátu – od tréninků přes kvalifikace a sprinty až po samotné Velké ceny. Vše bude dostupné pro předplatitele Apple TV, přičemž vybrané závody a tréninky bude možné sledovat zdarma přímo v aplikaci Apple TV. Apple navíc plánuje využít své další služby, aby zážitek z F1 posunul ještě dál – fanoušci tak najdou doprovodný obsah například v Apple News, Apple Music, Apple Maps či Apple Fitness+, a díky aplikaci Apple Sports budou mít na iPhonu k dispozici živé výsledky, pořadí jezdců i konstruktérů, notifikace přes Live Activities a speciální widget pro domovskou obrazovku. Zajímavé je, že služba F1 TV Premium zůstane v USA dostupná výhradně přes Apple TV, a předplatitelé ji získají zdarma v rámci svého členství. Eddy Cue, senior viceprezident Applu pro služby, k tomu uvedl: „Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit naši spolupráci s Formulí 1 a nabídnout předplatitelům Apple TV v USA přímý přístup k jednomu z nejnapínavějších sportů na světě. Rok 2026 bude pro Formuli 1 přelomový – nové týmy, nové regule, nová auta – a my se těšíme, že fanouškům doručíme zážitek, jaký může nabídnout jen Apple.“
Partnerství si pochvaluje i šéf F1 Stefano Domenicali: „Je to nesmírně vzrušující spolupráce, která nám umožní dál růst na americkém trhu díky inovativní distribuci a kvalitnímu obsahu. S Applem jsme už úspěšně pracovali na filmu F1 The Movie, který se stal celosvětovým fenoménem, a nyní máme společný cíl – přivést F1 k americkým fanouškům a získat nové diváky prostřednictvím živých přenosů a exkluzivního obsahu.“
Apple slibuje, že další detaily o produkci, funkcích a možnostech sledování F1 napříč svými službami zveřejní v následujících měsících. Zatímco se chystá start nové éry přenosů, F1 The Movie – velkolepý snímek z produkce Apple Studios, režiséra Josepha Kosinského a producenta Jerryho Bruckheimera – dorazí na Apple TV už 12. prosince 2025. Film s Bradem Pittem a Lewisem Hamiltonem v hlavních rolích se od svého uvedení stal nejvýdělečnějším originálním filmem roku, s tržbami přes 629 milionů dolarů a 97% hodnocením publika na Rotten Tomatoes.
Podle posledního průzkumu sleduje Formuli 1 v USA přes 52 milionů fanoušků, přičemž téměř polovina nových diváků je ve věku 18–24 let a více než polovina jsou ženy – což jen potvrzuje, že F1 prožívá v Americe největší boom ve své historii. Apple TV tak nejen rozšiřuje svou nabídku o další prémiový sport, ale zároveň posiluje svou pozici v oblasti zábavy – od filmů a seriálů až po živé přenosy, které spojují fanoušky po celém světě.