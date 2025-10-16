Netflix míří do světa podcastů a spojuje síly se Spotify!

Netflix, který už dlouhodobě dominuje trhu s placeným video streamováním, má další ambiciózní plán. Tentokrát se hodlá zaměřit na podcasty. Společnost oznámila novou spolupráci se Spotify, jejímž výsledkem bude uvedení video podcastů této platformy přímo na Netflixu. Podle oficiálního oznámení Netflixu se dohoda týká celé řady známých pořadů. Mezi nimi nechybí sportovní podcasty jako The Bill Simmons Podcast, The Ringer NFL Show, The Ringer F1 Show nebo The Mismatch. Z kulturních a životních témat dorazí například The Rewatchables, The Big Picture, The Dave Chang Show či analytický pořad Dissect. Fanoušky napětí potěší i sekce true crime s tituly Conspiracy Theories a Serial Killers.
Celkem Netflix nabídne 16 video podcastů, které budou v USA dostupné začátkem příštího roku, přičemž rozšíření do dalších zemí bude následovat později. Podle Romana Wasenmüllera, viceprezidenta Spotify pro podcasty, představuje tato spolupráce „novou kapitolu v historii podcastingu“. Spojení dvou mediálních gigantů má pomoci oběma lépe konkurovat platformám jako YouTube, která v posledních letech výrazně těží z rostoucí popularity video podcastů. Zatímco Spotify získá přístup k obrovské uživatelské základně Netflixu, Netflix na oplátku rozšíří svůj obsah mimo tradiční filmovou a seriálovou produkci.