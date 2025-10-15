Zavřít reklamu

MacBook Pro M5 dost možná dorazí v „nové“ barevné variantě!

Mac
Jiří Filip
0

Včerejší večer přinesl ze strany Applu poměrně velké překvapení. Jeho šéf marketingu totiž na svém oficiálním účtu na X sdílel krátkou upoutávku, kterou potvrdil, že již velmi brzy dojde k odhalení nové generace MacBooků Pro s čipy M5. Nový čip by však ve výsledku nemusel být jedinou větší novinkou, která je u těchto strojů v plánu.

Ačkoliv je videoupoutávka velmi krátká, nelze si na ní nevšimnout toho, že je docela dost laděna do modrých odstínů a to jak hned v úvodu v případě textu, tak i později, kdy se v ní mihne nový MacBook. Je sice možné, že se jedná jen o optický klam, nicméně pravdou je, že tělo stroje vypadá jako světle modré, což je odstín, ve kterém Apple MacBooky Pro neprodává. Nasazení této barvy by ale ve výsledku příliš nepřekvapilo. Světle modrá totiž hraje u jeho produktů v posledních letech prim a například MacBooky Air M4 jsou v této barvě velmi oblíbené. Nebylo by proto úplně překvapivé, kdyby se Apple rozhodl tuto oblíbenou barvu nasadit i zde – tím spíš, když půjde o stroj, který bude sice výkonný, nicméně stále se bude jednat do jisté míry o lifestylový počítač a nikoliv high-endovou pracovní stanici, které by taková barva neslušela. Nechme se však překvapit – jasno by mohlo být už dnes odpoledne.

