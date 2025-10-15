Zavřít reklamu

Co vše přináší iOS 26.1 beta 3: Nové logo Apple TV, funkci pro nahrávání a podporu dalších AI nástrojů

iPhone
Martin Hradecký
Apple vydal iOS 26.1 beta 3 a s ní další várku zajímavých novinek, které rozšiřují možnosti systému i připravují půdu pro integraci nových funkcí. Aktualizace se zaměřuje na vizuální změny, nástroje pro nahrávání a budoucí rozšíření Apple Intelligence.

Apple TV+ se mění na Apple TV

Nejviditelnější změnou je rebranding streamovací služby — místo Apple TV+ ji nyní Apple označuje jednoduše jako Apple TV. Spolu s tím přichází i „živější identita“ včetně nového loga aplikace. Ikona už není šedá, ale dostala barevný přechod, který se objevuje napříč všemi systémy včetně tvOS 26.1 beta 3.

Nahrávání zvuku v Nastavení

Další novinkou je rozšíření funkce Nahrávání zvuku, která debutovala v iOS 26 a iPadOS 26. Tato funkce umožňuje nahrávat lokální zvuk z připojeného mikrofonu. Nově lze v Nastavení v sekci Obecné → Nahrávání zvuku měnit úroveň zesílení, nastavit umístění uložených souborů nebo nahrávat pouze samotné audio. Tím Apple cílí hlavně na tvůrce podcastů a novináře, kteří chtějí z iPhonu udělat plnohodnotné záznamové zařízení.

Podpora dalších AI poskytovatelů

V kódu iOS 26.1 beta 3 se objevily zmínky, které naznačují, že Apple se připravuje na rozšíření podpory dalších poskytovatelů umělé inteligence mimo OpenAI. Dosud Apple Intelligence využívala ChatGPT, ale nově se objevují reference na třetí strany a také zmínky o Google Gemini. To naznačuje, že uživatelé by si mohli brzy vybrat preferovanou AI přímo v systému.

Další drobné změny

Apple také pokračuje v rozšiřování podpory chytrých hodinek třetích stran prostřednictvím Notification Forwardingu. Vývojáři objevili úpravy v kódu, které směřují k lepší kompatibilitě mimo Apple Watch. Další změny se očekávají v nadcházejících betách. iOS 26.1 beta 3 je tak dalším krokem k finální verzi, která by měla dorazit koncem října nebo na začátku listopadu.

