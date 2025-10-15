Apple vrací do hry titan! Příští podzim jej nabídne polovina nových iPhonů

Když Apple v roce 2023 poprvé nasadil titan do iPhonů, šlo o malou revoluci. Prémiový materiál známý především z leteckého průmyslu a hodinek Apple Watch Ultra,se stal symbolem luxusu a odolnosti. Letos ale Apple překvapil, když u iPhonů 17 Pro titan kvůli snaze vyřešit problémy s přehříváním zcela opustil a vrátil se zpět k hliníku. Jenže jak to tak u Applu bývá, žádné rozhodnutí není definitivní. Podle nejnovějších úniků se totiž titan už příští rok do iPhonů opět vrátí a tentokrát ve větším stylu než kdy dřív.
Zatímco letošní řada přinesla nový iPhone Air namísto modelu Plus a trochu zamotala hlavu i těm, kteří dříve sahali automaticky po variantě Pro, příští rok by měl Apple znovu zamíchat kartami. Podle informací z několika zdrojů se chystá hned čtveřice modelů, konkrétně iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a zcela nový iPhone Fold či iPhone Ultra. Základní iPhone 18 přitom údajně dorazí až na jaře 2027 spolu s iPhonem 17e či 18e, aby Apple nepřehltil podzimní nabídku.
A právě v podzimní čtveřici má hrát titan znovu klíčovou roli. Zatímco do loňska byl vyhrazen výhradně pro řadu Pro a letos jej využívá jen Air, v příštím roce by se měl dostat hned do dvou modelů, konkrétně do iPhonu Air 2 a nového skládacího iPhonu Fold (nebo Ultra). Tím by se vlastně Apple vrátil k poměru, kdy polovina jeho podzimní nabídky bude z titanu, jen s tím rozdílem, že tentokrát to nebudou modely Pro, kdo se jím pochlubí.
Nasazení titanu u specifických modelů nicméně dává smysl. Titan totiž není jen vizuální vylepšení, ale především lehčí a odolnější materiál než klasická nerezová ocel či hliník. Díky němu tak mohou být iPhony tenčí a přitom pevnější, což jsou zcela klíčové vlastnosti jak pro iPhone Air 2, tak hlavně pro budoucí skládací model, který bude potřebovat co největší tuhost konstrukce.
Pokud se informace potvrdí, bude příští rok pro Apple v mnoha ohledech přelomový. Nejen kvůli titanu, ale i kvůli příchodu zcela nové kategorie ve formě skládacího iPhonu, který by měl nabídnout úplně jiný zážitek z používání. A jestli se Apple rozhodne spojit právě tento formát s materiálem, který byl ještě nedávno výsadou těch nejdražších modelů, bude to potvrzením toho, že se Apple nebojí přiznat, že některé směry, kterými se vydal, nejsou pro určité modely vhodné, ale jinde uplatnění mají více než dobré.