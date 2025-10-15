Apple TV lze nyní na MP sehnat s fajn slevou

Komerční sdělení: Když se řekne Apple, naprosté většině z vás se velmi pravděpodobně vybaví iPhone, iPad či Mac. V nabídce Applu je však mnohem více produktů, které stojí za pozornost, jelikož perfektně doplní jablečný ekosystém či vám umožní některé Apple produkty využívat skutečně naplno. Mezi ně patří i Apple TV, která dodá vaší televizi plejádu skvělých funkcí.
Apple TV 4K je skvělý společník do vašeho obývacího pokoje, obzvlášť pokud jste milovníci filmů a seriálů, které si pohodlně můžete přehrávat z gauče, a to i ve 4K rozlišení, s podporou HDR a podporuje zvukový formát Dolby Atmos. Tohle multimediální centrum není pouze o audiovizuálním zážitku, ale i aplikacích. Přehrajte si pohodlně hudbu, zahrajte si hru či si zacvičte jógu před svou obrazovkou. Zařízení zapadá do Apple ekosystému, takže bezproblémově dokáže komunikovat s ostatními zařízeními. Může se také stát centrem chytré domácnosti.
A skvělou zprávu je, že má nyní náš partner Mobil Pohotovost nejnovější generaci Apple TV v příjemné slevě, díky které na nich můžete ušetřit nemalé peníze. Základní Apple TV (2022) s WiFi totiž prodává dokonce za 3889 Kč, zatímco Apple jí standardně prodává za 4190 Kč. Co se pak týče modelu s WiFi, Ethernetem a 128GB úložištěm, ten je k dispozici za 4389 Kč, přičemž Apple tentýž model prodává za 4790 Kč. V obou případech se tedy jedná o opravdu příjemnou slevu.
