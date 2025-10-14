iPhone Air míří do další klíčové země! Apple spouští předobjednávky už tento týden

Jestli jste si mysleli, že má Apple po uvedení iPhonů 17 alespoň chvíli klid, tak se mýlíte. Kalifornský gigant totiž podle všeho chystá další zásadní krok ve formě vstupu iPhonu Air na čínský trh, který je pro něj jedním z klíčových. A vypadá to, že se tak stane už v průběhu tohoto týdne.
Podle informací serveru Jiemian totiž Apple spustí předobjednávky iPhonu Air v Číně už tento pátek 17. října v 9:00 místního času, přičemž první kusy se k zákazníkům dostanou o necelý týden později, konkrétně ve středu 22. října. To znamená, že čínští uživatelé se konečně dočkají modelu, který měl původně dorazit už v září společně se zbytkem světa. Problémem, který celý proces zdržel, však nebyla logistika, ale regulační překážky spojené s eSIM-only designem telefonu. Zatímco v USA či Evropě je eSIM čím dál běžnější záležitostí, v Číně stále převládají klasické fyzické SIM karty, a to nejen kvůli zvyklostem uživatelů, ale i kvůli odlišnému přístupu tamních operátorů.
Obecně bude velmi zajímavé sledovat, jak tamní trh na nový model zareaguje. iPhone Air je totiž zaměřený právě na uživatele, kteří chtějí co nejlehčí a nejtenčí zařízení z celé řady, aniž by museli sahat po „Pro“ variantě. Nabízí špičkový design, výkon srovnatelný s iPhonem 117, a přitom je dostupnější. V kontextu čínského trhu, kde konkurence v podobě Huawei či Xiaomi nabízí ultratenké telefony s duálními SIM sloty, to bude pro Apple skutečná zkouška. Tím spíš, když třeba u fotoaparátu či baterie musel udělat kvůli tenkosti kompromisy.
Na druhou stranu se zdá, že načasování Apple trefil dokonale. Spuštění předobjednávek v polovině října mu umožní získat první data o prodejích ještě před chystaným kvartálním výsledkem, který má být zveřejněn 30. října. I když se oficiálně týká období do konce září, analytici se už teď chystají na otázky ohledně výkonu na čínském trhu a Apple tak může mít po ruce čerstvá čísla, kterými se pochlubí.
Pokud se tedy nic nepokazí, už během příštího týdne začnou první čínští zákazníci rozbalovat své iPhony Air. A my se dozvíme, jestli se minimalistický, eSIM-only iPhone dokáže prosadit i tam, kde má fyzická SIMka stále navrch. Nicméně vzhledem k tomu, že ve zbytku světa se iPhone Air příliš dobře neprodává, bylo by docela překvapivé, kdyby tomu bylo v Číně nějak zásadně jinak.