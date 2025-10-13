QNAP oznamuje beta verzi funkce Virtual Machine High Availability (HA) ve Virtualization Station 4 a zve uživatele, aby si ji vyzkoušeli jako první.

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes uvedla na trh Virtualization Station 4.1.0, která představuje beta verzi Virtual Machine High Availability (HA). Zveme uživatele k účasti v beta programu, aby vyzkoušeli architekturu vysoké dostupnosti VM s minimálními výpadky. Účastníci, kteří zašlou zpětnou vazbu, budou mít šanci vyhrát JBOD jednotku TR-004!
Virtualization Station nyní zahrnuje novou funkci vysoké dostupnosti (HA), která kombinuje architekturu ZFS systému QuTS hero s technologií synchronizace v reálném čase SnapSync a poskytuje automatickou ochranu a plynulé přepínání mezi dvěma zařízeními NAS. Podporuje také detekci různých typů poruch a obousměrnou ochranu, což zajišťuje rychlé přepnutí na záložní NAS v případě poruchy a umožňuje tak nepřerušovaný podnikový provoz.
„Virtualization Station 4 je spolehlivá platforma pro virtualizaci v NAS určená pro podnikové IT týmy,“ uvedl Oliver Lam, produktový manažer společnosti QNAP, a dodal: „Díky funkci VM HA mohou pracovníci IT s jistotou zajistit kontinuitu podnikání i v případě selhání hostitele, což je obzvláště vhodné pro malé a střední podniky, které chtějí zvýšit odolnost a udržitelnost kritických služeb.“
Poznámka: Funkce Virtual Machine HA Beta ve Virtualization Station 4.1 je podporována pouze v modelech NAS s QuTS hero 5.3.0 nebo novějším. Není podporována v systému QTS.
- Získejte více informací o Virtual Machine High Availability a zapojte se do beta programu s možností vyhrát JBOD jednotku TR-004 zde