Hráči, jásejte! Na iPhony, iPady a Macy míří oceňovaná hra Control

Finské studio Remedy Entertainment oznámilo, že oceňovaný akční titul Control dorazí na další platformy. Ultimate Edition, obsahující základní hru i obě rozšíření, vyjde na začátku příštího roku na iPhone, iPad, Mac a také Apple Vision Pro. Remedy tak láká hráče na možnost prozkoumat tajemný Oldest House i na mobilních zařízeních či v rozšířené realitě. Studio zdůrazňuje, že nepůjde o zjednodušený port, ale o kompletní herní zážitek, optimalizovaný pro čipy Apple Silicon. K dispozici bude jak dotykové ovládání, tak možnost hrát pomocí klasického ovladače.
Na headsetu Apple Vision Pro má hra nabídnout zcela nový zážitek díky prostorovému zobrazení a rozšířené realitě. Toto oznámení přichází krátce poté, co Remedy vydalo aktualizaci pro verzi hry na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, která donesla například režim s obnovovací frekvencí 120 Hz. Od vydání v roce 2019 se Control prodalo přes pět milionů kopií. Control je tak jednou z nejúspěšnějších her finského studia. Remedy zároveň pokračuje ve vývoji Control 2, o kterém se ale zatím příliš neví. Vyzkoušíte tuto hru na jablečné platformě?