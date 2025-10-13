Belkin představil unikátní powerbanku! Z iPhonu vám vytvoří klasický foťák a ještě vám jej nabije

Belkin představil novinku, která potěší každého, kdo rád fotí nebo natáčí na iPhone – Stage PowerGrip. Na první pohled jde o chytrý doplněk, který kombinuje kamerový grip s integrovanou powerbankou, ale jakmile ho vezmete do ruky, rychle pochopíte, že tohle je mnohem víc než jen další příslušenství s baterií.
Uvnitř se ukrývá 9 300mAh akumulátor, který dokáže iPhone kompletně dobít. Díky integrovaným magnetům se PowerGrip přichytí na zadní stranu jakéhokoli MagSafe kompatibilního iPhonu, takže se nemusíte starat o žádné kabely. Nabíjení probíhá buď bezdrátově výkonem 7,5 W, nebo rychleji přes výsuvný USB-C kabel, který je součástí konstrukce. Kromě toho má PowerGrip i další USB-C port, takže dokáže nabíjet až tři zařízení současně, i když celkový výkon je omezený na 15 W, což ideálně postačí pro iPhone, AirPods či Apple Watch.
Fotogalerie
Skvělým detailem je i Bluetooth propojení s iPhonem, díky němuž se tlačítko na gripu promění v spoušť fotoaparátu. V praxi tak můžete fotit i natáčet s mnohem lepší stabilitou a pohodlím. PowerGrip navíc umožňuje různé orientace při natáčení, poslouží i jako praktický stojánek, a pokud to s tvorbou myslíte vážně, nechybí ani závit pro stativ. Na těle doplňku najdete malý digitální displej, který zobrazuje zbývající kapacitu baterie, takže máte vždy přehled o tom, kolik energie vám ještě zbývá. Co se týče dostupnosti, Belkin Stage PowerGrip je dostupný přímo na webu Belkinu za 80 dolarů a už teď působí jako ideální doplněk pro každého, kdo chce z iPhonu dostat maximum, Nechme se tedy překvapit, zda se dostane novinka i na český trh.