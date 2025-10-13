Apple tento týden představí hned tři nové produkty!

Podzimní keynote máme za sebou, ale Apple podle všeho ještě zdaleka neřekl poslední slovo. Jak totiž ve svém nejnovějším newsletteru Power On uvádí dobře informovaný novinář Mark Gurman z Bloombergu, kalifornský gigant má už tento týden oznámit hned tři nové produkty a to tentokrát bez velké show v Apple Parku. Namísto Keynote totiž využije klasických tiskových zpráv pro tišší představení.
Největší pozornost se podle všeho bude točit kolem debutu čipu Apple M5, který se má poprvé objevit v novém iPadu Pro a také v druhé generaci headsetu Vision Pro. Gurman označuje jejich uvedení za „imminentní“, tedy v podstatě hotovou věc, což naznačuje, že Apple může přistoupit k jejich představení doslova v horizontu jednotek hodin, maximálně dní dní. Třetím do party by měl být MacBook Pro. Zde se ale očekává, že půjde jen o základní model s čipem M5, zatímco výkonnější verze s čipy M5 Pro a M5 Max si zřejmě nechá Apple až na příští rok, pravděpodobně na jaro.
Pokud jste pak doufali, že se dočkáme také nového HomePodu mini, Apple TV nebo AirTagu 2, bude si na ně nejspíš potřeba ještě chvíli počkat. Gurman sice potvrzuje, že všechny tyto produkty má Apple stále v představovacím plánu, nicméně jejich vydání se zřejmě posune až do pozdější části roku 2025 či začátek roku 2026
Apple tak pokračuje ve své oblíbené strategii rozprostřených podzimních novinek, kdy po hlavním eventu s iPhony servíruje menší, ale často neméně zajímavé aktualizace napříč svým portfoliem. Pokud se tedy Gurmanovy předpovědi naplní, čeká nás už během několika dní další vlna M5 zařízení, která ukáže, kam se výkon Applu v éře Apple Silicon posouvá dál.