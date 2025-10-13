Apple sice ještě ani nepředstavil své první chytré brýle, už má ale velké plány s druhými

Apple zjevně nespí na vavřínech a přestože ještě ani nepředstavil první generaci svých chytrých brýlí, už teď pracuje na jejich druhé generaci. A jak se zdá, podle Marka Gurmana z Bloombergu má právě s druhou generací opravdu velké plány. Druhé chytré brýle z jeho dílny mají totiž nabídnout například in-lens displej s tím, že je Apple navrhl tak, aby se jejich chování přizpůsobilo tomu, ke kterému zařízení je zrovna připojíte.
V plánu je údajně například to, že když brýle nasadíte a spojíte s Macem, spustí se plnohodnotná verze visionOS, tedy stejný systém, který pohání Apple Vision Pro. To znamená, že i přes relativně kompaktní formu brýlí budete mít k dispozici všechny funkce, které Apple ve svém headsetu nabízí a to včetně prostorového uživatelského rozhraní, ovládání gesty, interakci s aplikacemi a další vychytávky. Naopak, pokud se brýle spojí s iPhonem, přepnou se do zjednodušeného režimu optimalizovaného pro mobilní prostředí. Ten nabídne jednodušší funkce, které budou šetřit baterii, ale zároveň elegantně doplní displej iPhonu o další, rozšířený, na který si budeme moci nechat zobrazit řadu informací.
Co se pak týče první generace chytrých brýlí, která by měla s trochou štěstí dorazit již poměrně brzy, ta má mít reproduktory pro hudbu, kamery pro fotky a video, ovládání hlasem a možná i zdravotní senzory. In-lens displej ale bude chybět. Druhá generace by tak tuto mezeru měla zaplnit a postavit se přímo proti Meta Ray-Ban Display, které už displej v čočkách nabízejí. Cenově se nicméně dá očekávat, že Apple půjde cestou prémiového produktu, takže si za tento gadget určitě slušně zaplatíme.
Pokud vás pak zajímají termíny uvedení brýlí na trh, Gurman předpokládá, že první generace by mohla být oznámena už v roce 2026, aby Apple mohl nejdříve sbírat zkušenosti a testovat trh. Druhá generace s in-lens displejem by pak přišla o rok později, tedy v roce 2027, a mohla by být tím skutečný, startem éry chytrých brýlí od Applu. Pokud totiž Apple zvládne, aby plnohodnotný režim pro Mac i lehký režim pro iPhone fungovaly bez kompromisů, mohlo by se jednat o opravdu lákavé zařízení, které dokáže propojit produktivitu a mobilitu v jednom balení. Doufejme tedy, že nejsou zdroje Gurmana příliš optimistické.