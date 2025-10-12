Zajímavé přírůstky na HBO Max pro tento týden

< >
Jackie Brown
Sexy letuška je zapletena do policejního spiknutí a obchodu se zbraněmi, kde šestice různorodých lidí pátrá po půlmilionové odměně.
Superman
James Gunn oživuje Supermana v novém DC vesmíru – s dávkou epické akce, humoru a emocí v originálním pojetí legendárního hrdiny.
Hrozba smrti
Bývalý zápasník UFC začne pracovat jako vyhazovač na Florida Keys, kde se postaví nebezpečnému gangu a krutému zabijákovi při ochraně místního baru.
Buchty a klobásy
První animák pro dospělé sleduje partu potravin, které pod vedením odvážné uzeniny odhalují děsivou pravdu o tom, co je čeká mimo supermarket.
Insomnie
Napínavý souboj mezi chytrým vrahem a geniálním detektivem v podání Al Pacina. Ve filmu hrají také Robin Williams a Hilary Swank.