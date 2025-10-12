Zavřít reklamu

Zajímavé přírůstky na HBO Max pro tento týden

Amaya Tomanová
Jackie Brown

Sexy letuška je zapletena do policejního spiknutí a obchodu se zbraněmi, kde šestice různorodých lidí pátrá po půlmilionové odměně.

Superman

James Gunn oživuje Supermana v novém DC vesmíru – s dávkou epické akce, humoru a emocí v originálním pojetí legendárního hrdiny.

Hrozba smrti

Bývalý zápasník UFC začne pracovat jako vyhazovač na Florida Keys, kde se postaví nebezpečnému gangu a krutému zabijákovi při ochraně místního baru.

Buchty a klobásy

První animák pro dospělé sleduje partu potravin, které pod vedením odvážné uzeniny odhalují děsivou pravdu o tom, co je čeká mimo supermarket.

Insomnie

Napínavý souboj mezi chytrým vrahem a geniálním detektivem v podání Al Pacina. Ve filmu hrají také Robin Williams a Hilary Swank.

