T-LED nastoluje nový standard – 5letá záruka na vybraná LED svítidla je tu pro vás!

Světlo už dávno není jen o tom, že něco osvítí. V dnešní době hraje roli kvalita, dlouhá životnost a leckdy i chytré funkce, které dokáží změnit atmosféru celého prostoru. Toho si je velmi dobře vědoma i společnost T-LED, která se nyní rozhodla jít cestou, v rámci které jasně staví zákazníka na první místo. Nově totiž nabízí 5letou záruku na vybraná světla, mezi kterými samozřejmě nechybí vzhledem k trendům dnešní doby ani ta chytrá. Není tedy pochyb o tom, že nejen slovy, ale i činy myslí na kvalitu, kterou nabízí.
Zákazníci tak získávají jistotu, že investice do LED produktů není jen o okamžité úspoře energie, ale i o dlouhodobé spokojenosti. Výběr světel, na které se pětiletá záruka vztahuje, navíc zahrnuje velmi zajímavé kousky i pro fanoušky chytrých řešení. Za zmínku stojí třeba svítidla LOXO a ALEXO, která podporují stmívání přes triakové ovladače, a to pohodlně přes aplikace Zigbee nebo Tuya. Díky tomu tak lze upravit intenzitu světla přímo z telefonu nebo chytrého ovladače, což zvyšuje komfort a flexibilitu domácího osvětlení. K dostání jsou ale samozřejmě i obyčejná podhledová světla, lištová LED svítidla, ale třeba i LED průmyslové CCT osvětlení a tak podobně.
Výběr je zkrátka velmi široký a jen dokazuje, že prodloužená záruka není jen reklamní slogan. Ze strany prodejce se jedná o jasný signál důvěry v kvalitu a odolnost svítidel, ze které budete nejvíce těžit vy coby zákazníci. Přeci jen, životnost LED osvětlení je již sama o sobě vysoká, ale s pětiletou garancí budete mít jistotu jistotu, že vaše investice vydrží. T-LED tak zvyšuje standard nejen v nabídce svítidel, ale i v poskytování servisu. Pokud tedy hledáte moderní a spolehlivé řešení, je 5letá záruka u T-LED jasnou volbou. Chytré i klasické osvětlení T-LED díky ní není jen otázkou komfortu, ale i dlouhodobé jistoty.