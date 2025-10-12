Recenze FIXED MagPowerstation Alu 2: Elegantní stojánek, který vám nabije iPhone, Apple Watch i AirPods zároveň

Bezdrátové nabíječky už dávno nejsou jen praktickým doplňkem našich pracoven. Stávají se totiž designovým prvkem pracovního stolu, nočního stolku a obecně nejrůznějších částí interiéru, který ozvláštní a zároveň jsou díky tomu v případě nutnosti na dosah ruky. FIXED MagPowerstation Alu 2 jde v tomhle směru ještě dál. Nabízí elegantní hliníkové tělo, které udělá parádu vedle krásných těl MacBooku nebo iMacu, a zároveň umožňuje nabíjet iPhone, AirPody a Apple Watch najednou. V praxi tak supluje tři samostatné nabíječky, ale dělá to způsobem, který je promyšlený do posledního detailu. A jelikož mi nedávno tento nabíjecí stojánek dorazil na vyzkoušení, je na čase se mu podívat na zoubek.
Technické specifikace, zpracování a design
Už při prvním vybalení zaujme FIXED MagPowerstation Alu 2 svou kvalitou zpracování. Celá konstrukce je vyrobena z broušené hliníkové slitiny, která působí bytelně a současně minimalisticky. Mnou testovaný titanový odstín pak perfektně ladí s novějšími iPhony, MacBooky i Apple Watch, což vytváří dojem, jako by tento produkt navrhoval sám Apple. Rozměry 68 × 107 × 118 mm a váha 145 gramů z něj dělají ideální doplněk na pracovní stůl, kde nijak nepřekáží, ale zároveň působí prémiově. A nejen tam. S manželkou jsme si tento stojánek velmi oblíbili i na nočních stolcích v ložnici, kam před spaním odložíme naší elektroniku a ráno ji odtud sejmeme plně nabitou.
Hlavní nabíjecí plocha využívá nejnovější technologii Qi2, která přináší nejen vyšší efektivitu nabíjení, ale i lepší komunikaci mezi zařízením a nabíječkou. Výkon až 15 W bohatě postačí i pro nejnovější iPhony 15 či 16 Pro, přičemž magnetické uchycení s 15 silnými magnety typu N52 zaručuje, že se telefon vždy přicvakne přesně tam, kam má. Nabíjecí frekvence se pohybuje v rozmezí 110–205 kHz, takže i při delším nabíjení zůstává teplota zařízení pod kontrolou. Jen pro zajímavost, ještě donedávna bylo 15W bezdrátové nabíjení jen doménou originálních MagSafe nabíječek. Apple však přišel s aktualizací, která na iPhony dodala podporu standardu Qi2, díky čemuž jsou tak nyní schopny využívat právě rychlé 15W nabíjení i u nabíječek třetích stran.
Vraťme se ale k popisu nabíječky jako takové. Druhá nabíjecí plocha o výkonu 3,5 W je určena pro bezdrátová sluchátka, typicky AirPods s podporou Qi. Třetí zóna pak nabídne integrovanou nabíječku pro Apple Watch s výkonem 2,5 W, která je pevně zasazená do konstrukce a není nutné do ní vkládat originální kabel, jako tomu bývá u některých jiných stojánků. To je za mě velké plus, protože celá základna působí kompaktně a přehledně. Na druhou stranu, výkon 2,5 W není dostatečný pro rychlonabíjení novějších modelů Apple Watch, kvůli čemuž je tato nabíječka vhodná spíš na klidné nabíjení například přes noc, nežli na rychlé „nakrmení“ vašich hodinek energií. Z 0 na 100 % totiž budete potřebovat pro nabíjení více než hodinu.
Co se týče zpracování, všechny plochy mají jemný silikonový povrch, který zabraňuje poškrábání i při každodenním používání. Spodní strana stojánku je pak doplněna o protiskluzové prvky, které jej udrží stabilní i na hladkých stolech. Napájení probíhá přes USB-C port, přičemž FIXED doporučuje adaptér s výkonem alespoň 30 W a podporou PD 3.0. Bez něj totiž nedosáhnete plného výkonu, což by byla docela škoda vzhledem k podpoře rychlonabíjení iPhonu. Na druhou stranu, pokud vám o rychlost nejde, není hříchem využít méně výkonný adaptér.
Testování
Bez mučení se přiznám, že jsem si první generaci MagPowerstation před lety při testování dost oblíbil a tak jsem se docela těšil na to, až si osahám její další, výkonnější verzi. A musím říci, že ta rozhodně nezklamala. Jakýkoliv telefon s MagSafe ať už uvnitř či v krytu se k magnetické ploše přichytí opravdu pevně a hlavně přesně, díky čemuž vám tak odpadne starost s upravováním polohy pro nabíjení. Právě tento úkon je přitom u klasických bezdrátových nabíječek dost otrava, protože trefit se na vhodné místo, které spustí nabíjení, je leckdy docela um. Zde to ale neplatí, ba co víc, telefon drží na stojánku pevně, i když po stole nechtěně zavadíte. To se povedlo jednou i mě, když jsem na nabíječku odkládal večer za tmy hodinky a nechtěně jsem drcnul právě do telefonu.
Co se týče rychlosti nabíjení, ta byla s 30W adaptérem výborná. Z 20 % na 80 % jsem se u iPhonu 17 Pro dostal přibližně za hodinu, což odpovídá výkonu, který FIXED udává. Z 0 na 50 % pak stačilo zhruba 35 minut, což je též velmi dobrý výsledek. Qi2 standard se celkově ukázal jako obrovský posun. Na rozdíl od starších Qi nabíječek se zde netvoří přebytečné teplo (respektive není ho tolik) a nabíjení zůstává stabilní i při dlouhodobém používání. Telefon ani po hodině nepřekračoval příjemnou teplotu a zároveň se nevypínalo nabíjení při drobném pohybu, což je problém, na který jsem u levnějších MagSafe alternativ dříve narážel.
Fotogalerie
Sluchátka AirPods Pro 3 s pouzdrem podporujícím MagSafe jsem pokládal na spodní plochu a nabíjení začalo okamžitě, stejně tak tomu bylo i při nabíjení AirPods 4. Nabití jako takové je pak bezproblémové a nepřerušované, což také není pravidlem. I doobíjení Apple Watch probíhalo bezchybně, magnety v nabíjecí části jsou dostatečně silné, aby hodinky nepodklouzly ani při nešikovném pokládání.
Další věcí, která se mi líbí, že FIXED si dal záležet i na ergonomii. iPhone drží v mírném úhlu, takže během nabíjení můžete pohodlně sledovat videa, psát zprávy nebo telefonovat přes FaceTime. Večer a v noci pak oceníte, že je telefon ve sklonu, který podporuje režim nočního stolku, který mám osobně moc rád. Při každodenním používání jsem ocenil hlavně to, že MagPowerstation Alu 2 udržuje pracovní plochu čistou. Místo tří kabelů teď vede od nabíječky jen jeden USB-C kabel, který mohu snadno zapojit do adaptéru nebo USB-C hubu od MacBooku. A i když nabíječka váží pouhých 145 gramů, díky nízkému těžišti a gumovým podložkám drží pevně i na hladkých površích.
Resumé
FIXED MagPowerstation Alu 2 je skvělým příkladem toho, že česká značka dokáže konkurovat světovým výrobcům nejen kvalitou, ale i designem. Je to elegantní, promyšlené a velmi praktické řešení, které dává smysl všem uživatelům Apple produktů. Nabíjí rychle, spolehlivě a s minimální ztrátou energie, přitom skvěle vypadá a perfektně ladí s celým ekosystémem.
Pokud tedy hledáte bezdrátový nabíjecí stojánek 3v1, který zvládne až 15 W výkonu pro iPhone, 3,5 W pro AirPods a 2,5 W pro Apple Watch, má magnety N52, Qi2 technologii, silikonové ochrany, stabilní základnu a hliníkové tělo, FIXED MagPowerstation Alu 2 by měl být na vašem seznamu jako první.
Snad jedinou výtkou zůstává fakt, že v balení nenajdete napájecí adaptér, ale to je v dnešní době u prémiových nabíječek běžné. Pokud už doma nějaký 30W PD adaptér máte, dostanete do ruky stojánek, který se stane nedílnou součástí vašeho pracovního i domácího prostoru. FIXED MagPowerstation Alu 2 není jen obyčejná nabíječka – je to elegantní doplněk, který dělá z nabíjení zážitek.