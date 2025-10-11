WELOCK Smart Lock U81: chytrý zámek, který změní způsob, jakým přemýšlíte o zabezpečení domova

Komerční sdělení: Pokud jste si mysleli, že klasické klíče už k moderní domácnosti tak úplně nepatří, máte pravdu. Chytré zámky se stávají běžnou součástí smart domácností a nabízejí nejen vyšší bezpečnost, ale především pohodlí, které si velmi rychle zamilujete. Jedním z nejzajímavějších kousků, které se aktuálně na trhu objevily, je WELOCK Smart Lock U81 – inteligentní zámek pro evropské dveřní vložky, který zaujme svou univerzálností, bezpečnostními funkcemi i snadnou instalací.
WELOCK Smart Lock U81
Chytré ovládání na dálku přes aplikaci i Bluetooth
Základní ovládání zámku probíhá přes mobilní aplikaci WELOCK, která komunikuje s vaším smartphonem prostřednictvím Bluetooth. Pokud ale chcete zámek ovládat odkudkoli na světě, stačí přidat WELOCK WIFIBOX3 gateway – chytrý Wi-Fi můstek, který posune vaše možnosti ještě dál. Díky němu můžete dveře odemknout nebo zamknout i na dálku, sdílet přístup s hosty, sledovat aktuální přehled o tom, kdo a kdy zámek použil, nebo dostávat notifikace při každé změně stavu dveří.
V praxi to znamená, že ať už pronajímáte byt přes Airbnb, máte firemní kanceláře nebo prostě jen chcete mít jistotu, že jsou vaše dveře v bezpečí, WELOCK vám nabídne maximální kontrolu odkudkoli.
Flexibilita, jakou jste ještě neviděli
Jednou z největších předností modelu U81 je jeho mimořádná kapacita a přizpůsobitelnost. Zámek dokáže uložit až 200 PIN kódů, 100 otisků prstů a 199 RFID karet. Správce může přitom nastavit až 10 administrátorů a spravovat až 190 běžných uživatelů, což z něj dělá ideální řešení nejen pro domácnosti, ale i pro apartmány, kanceláře, hotely nebo krátkodobé pronájmy.
Díky těmto možnostem se snadno přizpůsobí jakémukoli provozu – od rodinného domu, kde má přístup více členů domácnosti, až po firemní prostory, kde je třeba jasně definovat úrovně oprávnění.
Bezpečnost především: Anti-Peep ochrana i záložní klíč
WELOCK Smart Lock U81 si zakládá na maximální ochraně soukromí. Kromě klasického PIN kódu podporuje i tzv. anti-peep funkci, díky níž můžete před nebo za správným kódem zadat libovolná čísla. Tím znesnadníte případné odpozorování vašeho přístupového kódu – detail, který oceníte především u bytových domů či kanceláří s vyšším pohybem osob.
V případě, že by se vybily baterie nebo jste ztratili telefon, nemusíte se bát, že zůstanete stát před dveřmi. Zámek je vybaven fyzickým záložním klíčem, který zajistí, že se dovnitř dostanete vždy a bez stresu.
Spolupráce s Alexou a chytrou domácností
Pokud máte rádi chytrá řešení, WELOCK Smart Lock U81 vás potěší integrací s hlasovou asistentkou Amazon Alexa či Home Assistant. Ve spojení s WIFIBOX3 gateway můžete odemknout dveře hlasem, ať už přicházíte domů s nákupem nebo zrovna nemáte volné ruce. Díky tomu se U81 stává ideální součástí moderního smart home ekosystému, který vám umožní ovládat přístup k domovu stejně jednoduše, jako rozsvítit světlo nebo zapnout topení.
Instalace zvládnutelná za 15 minut
Velkou výhodou modelu U81 je také jeho univerzální kompatibilita s většinou evropských dveřních vložek. Nemusíte nic bourat, měnit nebo složitě přestavovat – instalace probíhá formou DIY a zvládnete ji během zhruba 15 minut. Stačí zámek nasadit, utáhnout a spárovat s aplikací. Jednoduché, rychlé a bez nutnosti volat zámečníka.
Pokud vás zámek zaujal, díky slevovému kódu VD50 jej získáte jen za €199 s tím, že vám dorazí z evropského skladu s 2letou zárukou.
WELOCK WIFIBOX3: mozek celého systému
K úplné funkčnosti chytrého zámku patří i WELOCK WIFIBOX3 Gateway, která otevírá dveře k vzdálenému ovládání. Tato malá krabička promění váš interkom nebo vstupní systém v chytré zařízení, které můžete ovládat přes mobilní aplikaci.
Umožňuje dálkové odemykání a zamykání, kontrolu stavu dveří i záznam historie přístupů. Správci mohou navíc na dálku přidávat nebo odebírat přístupové karty, otisky prstů či PIN kódy, takže není nutné být fyzicky přítomen u dveří, pokud chcete přístup někomu udělit nebo ho odebrat.
Pokud vás gateway zaujala, lze jí nyní získat jen za €99 a to z evropského skladu s 2letou zárukou.
Klíče? Ty už nebudete potřebovat
Celý systém WELOCK U81 v kombinaci s WIFIBOX3 ukazuje, jak vypadá budoucnost zabezpečení domácností a firem. Kombinuje maximální bezpečnost, intuitivní ovládání, moderní technologie a praktickou zálohu v podobě fyzického klíče.
Ať už hledáte spolehlivé řešení pro vlastní dům, byt k pronájmu, kancelář nebo menší hotel, WELOCK vám nabídne přesně to, co potřebujete – komfort, bezpečí a plnou kontrolu nad tím, kdo a kdy vstoupí dovnitř.
Zámek WELOCK Smart Lock U81 a gateway WIFIBOX3 jsou ideální volbou pro všechny, kdo chtějí posunout svůj domov do 21. století. Jednoduchá instalace, široká kompatibilita, hlasové ovládání přes Alexu a možnost správy stovek uživatelů dělají z tohoto systému řešení, které vás zbaví nejen starostí, ale i klasických klíčů.