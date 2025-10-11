Tyto iOS aplikace si rozhodně zaslouží vaši pozornost

SlowPro
Slow Pro je šikovný nástroj pro všechny, kteří chtějí mít nad zpomalenými záběry větší kontrolu, než nabízí samotný iPhone. V aplikaci můžete nejen natáčet slow-mo videa, ale také je následně detailně upravovat – měnit rychlost, přidávat efekty či je kombinovat s časosběrem. Díky intuitivnímu prostředí je práce se záznamy rychlá a přehledná, ať už jde o drobné zpomalení pohybu nebo o vytvoření působivé videosekvence s profesionálním dojmem.
Lazy Weather
Lazy Weather je minimalistická aplikace pro všechny, kdo chtějí vědět o počasí jen to nejdůležitější. Místo složitých grafů či dlouhých předpovědí vám jednoduše ukáže, zda je dnes tepleji nebo chladněji než včera. Díky tomu se snadno rozhodnete, co si obléknout, aniž byste museli pročítat desítky údajů. Je to rychlý a přehledný způsob, jak mít základní přehled o počasí bez zbytečné omáčky.
Sapio AI
Sapio AI je aplikace zaměřená na osobní rozvoj, která využívá umělou inteligenci k vedení interaktivních rozhovorů a tréninku komunikačních dovedností. Uživatelé si v ní mohou procvičovat cizí jazyky, zlepšovat svou emocionální inteligenci nebo získávat podněty pro profesní růst. Díky personalizované zpětné vazbě a modulům na míru pomáhá Sapio budovat sebevědomí i jistotu v různých životních situacích. Je to praktický průvodce, který kombinuje moderní technologie s každodenní praxí a umožňuje posouvat se vpřed krok za krokem.
LockIn
LockIn je praktická aplikace, která vám pomůže dosáhnout hlubokého soustředění, omezit rozptylování a zvládnout více práce za méně času. Nabízí klasický Pomodoro timer s pravidelnými pauzami, možnost blokace vybraných aplikací či webů během pracovních intervalů a podrobné statistiky s přehledem denních, týdenních i měsíčních výsledků. Díky přizpůsobitelným časovačům si nastavíte délku sezení přesně podle svého pracovního rytmu a motivací vám budou odměny i sledování vašich streaků. S LockIn se z prokrastinace stává produktivní návyk – stačí spustit první sezení a začít se soustředit naplno.