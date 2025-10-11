Zavřít reklamu

To Apple nevychytal: Originální průhledné kryty k iPhone 17 (Pro) nejsou kompatibilní s Crossbody popruhem

Vše o Apple
Jiří Filip
1

Jednou z nejzajímavějších novinek letošního podzimu v nabídce Applu je bezesporu Crossbody popruh, který vám umožní nosit váš iPhone v kompatibilním krytu přes rameno či hrudník. Pokud jste si však mysleli, že vzhledem k tomu, že jej Apple představil po boku iPhonů 17 (Pro), budou logicky veškeré originální kryty, které s nimi dorazily, s tímto doplňkem kompatibilní, jste na omylu. Apple se totiž bůhvíproč rozhodl jinak.

Zatímco silikonové a TechWoven a silikonové kryty pro iPhony 17 (Pro) s Crossbody popruhem kompatibilní jsou a kompatibilní je třeba i bumper nebo chcete-li ochranný rámeček pro iPhone Air, průhledné kryty pro iPhony 17 a 17 Pro nikoliv. Na jejich spodní straně totiž chybí dvojice otvorů pro provléknutí poutek, která by právě přichycení k popruhu umožnila. Toto rozhodnutí ze strany Applu je přitom docela zvláštní, jelikož průhledný kryt s MagSafe pro iPhone Air (dostupný jak v matné průhledné, tak šedé průhledné variantě) s Crossbody popruhem kompatibilní díky otvorům na spodní straně je. Přitom se typově jedná de facto o totéž příslušenství jako průhledné kryty pro iPhone 17 (Pro). Vždyť i spodní stranu mají tyto kryty víceméně shodnou – tedy s velkým vykrojením pro port a reproduktory.

Je otázkou, proč se Apple k nenasazení otvorů do spodních okrajů průhledných krytů nechýlil a neučinil je tak plně kompatibilní s jeho novinkou. Nutno ale říci, že je to docela škoda, protože jak se alespoň z ohlasů na sociálních sítích zdá, Crossbody popruhy budou solidním hitem a tak by bylo ze strany Applu přinejmenším logické, kdyby jim šel naproti co největším množstvím kompatibilních krytů. Do vývojových a testovacích procesů však samozřejmě nevidíme a tak můžeme jen hádat, zda by nasazení otvorů nezvýšilo například riziko vypadnutí telefonu z obalu či něco podobného. Tak či tak je to ale zajímavý detail, o kterém je dobré vědět.

Apple Crossbody popruh lze zakoupit zde

Zdroj
