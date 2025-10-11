Recenze Swissten KEVLAR: Skvělá odolnost za atraktivní cenu

Vždy se hodí mít po ruce náhradní nabíjecí kabel. Pokud kupujete kabely od třetích stran, často se nejedná o dobrou kvalitu a lehce se může stát, že kabel za několik měsíců vypoví službu. Vyplatí se tedy investovat i do tohoto příslušenství. Svou nabídku nabíjecích kabelů má i značka Swissten, jež se může chlubit i velmi poctivými kabely Swissten KEVLAR, jejichž dlouhá životnost je při běžném používání zaručena. A co víc? Nestojí mnoho.
Obsah balení a technické specifikace
Jelikož se jedná „pouze o kabel“, nelze od balení čekat žádné zázraky. V malé bíločervené krabičce, která je pro Swissten typickou, naleznete pouze kabel USB-C na Lightning. Již na první pohled ale může být patrné, že nejde o obyčejný kabel. Tento konkrétní je totiž vyztužen kevlarovým vláknem. Jeho odolnost proti zalomení či jinému druhu poškození je skutečně vysoká. Výrobce navíc uvádí, lze dobíjet maximálním proudem 3A a lze ho využít i pro technologii rychlého dobíjení s výkonem až 60W. Délka je 1,5 metru.
Design
Jak uvádím výše, hned na první pohled je zřejmé, že tento kousek bude odolnější. Díky kevlarovému drátu je povrch drsný a vypadá poněkud luxusněji. Může vás zmást, že vypadá jako pletený, nicméně tomu tak není. Ovšem kvůli kevlaru je nutno říct, že drát není tak ohebný, což je samozřejmě jasné. Ale právě tato vlastnost přispěje k jeho delší životnosti. Kabel si samozřejmě rozumí s dalšími produkty, které Swissten nabízí. Zmínit lze například výkonný adaptér, adaptér do auta či powerbanky. Se Swissten KEVLAR máte jistotu, že nebudete muset za chvíli kupovat kabel nový. Navíc délka 1,5 metru je více než je často pro běžné používání třeba.
Resumé
Náhradních kabelů není nikdy dost. Pokud toužíte po něčem prémiovějším s delší životností a povedeným designem, neprohloupíte. Cena tohoto kabelu je pouze 249 korun.