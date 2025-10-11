Recenze Braun Series 9 PRO+: Prakticky bezchybný holicí strojek, za který vám vaše tvář poděkuje

Pokud patříte mezi muže, kteří si potrpí na dokonale hladký vzhled a zároveň nechtějí obětovat zbytečně moc času každodennímu rituálu v podobě klasického holení, mám pro vás tip na produkt, který si rozhodně zaslouží pozornost. Do redakce nám totiž nedávno dorazil na vyzkoušení strojek Braun Series 9 PRO+ Wet&Dry 9675cc a musím říci, že stojí opravdu za to. Už samotný pohled na něj dává jasně najevo, že jde o prémiový model, a když jej vezmete do ruky, rychle zjistíte, že nejde jen o marketingová slova, ale o skutečně dotažený kousek techniky, který by neměl chybět ve výbavě žádného muže.
Technické specifikace, zpracování a design
Braun vsadil u své nové vlajkové lodi na kombinaci elegantního šedého provedení, prvotřídních materiálů a ergonomického tvaru, který padne skvěle do ruky. Protiskluzová úprava AquaGrip zaručuje bezpečné ovládání i ve sprše, což ocení každý, kdo preferuje mokré holení, což je za mě naprosto fantastické. Přeci jen, oholením se ve sprše člověk dokáže ušetřit docela dost času a navíc je to při použití spolehlivého strojku velmi příjemná záležitost.
Vyzdvihnout musím i fakt, že je opravdu vidět snaha výrobce soustředit se nejen na výkon, ale i na ergonomii. Strojek totiž v ruce působí naprosto vyváženě a jistě, díky čemuž je jeho držení příjemné i po delší době používání. S trochou nadsázky se mi ale chce říci, že delší dobu používání řešit vlastně ani nebudete, protože strojek holí dohladka opravdu velmi rychle, spolehlivě a precizně
Velkým benefitem strojku je jeho výkyvná hlava, která se zvládne přizpůsobit konturám obličeje díky pohyblivému úhlu až 40°. Pocit při holení je díky tomu příjemný a plynulý, i když si zrovna holíte složitější partie pod bradou či na krku. Jasně, občas je potřeba dané místo přejet vícekrát, protože vousy můžou růst z více směrů, ale zpravidla se vše podaří oholit naprosto bravurně. Lví podíl na tom mají i břity z chirurgické oceli, které se starají o přesnost i u těch nejjemnějších detailů a přitom nevyžadují žádný nadměrný tlak.
Uvnitř se nachází technologie SensoAdapt, která dokáže analyzovat hustotu vousů rychlostí 300 vzorků za sekundu a automaticky tomu přizpůsobit výkon. Výsledkem je pocit, že strojek „ví“, jaké místo právě holí, a přizpůsobuje tomu rychlost a intenzitu. Pět synchronizovaných holicích prvků v čele s břitem ProLift a zastřihovačem Direct&Cut si pak poradí s každým typem strniště od jednodenního až po týdenní. Technologie SkinGuard chrání pokožku před podrážděním a poraněním, což je při každodenním holení zásadní výhoda.
Testování
Musím říct, že při samotném holení je rozdíl oproti běžným strojkům či jiným elektrickým modelům znatelný už při prvních tazích. Braun Series 9 PRO+ Wet&Dry totiž holí rychle, přesně a přitom velmi šetrně, což je pro mě osobně velmi důležité vzhledem k tomu, že mám zejména v okolí krku docela citlivou kůži. Díky sonickým vibracím s frekvencí 10 000 pohybů za sekundu a ultratenkým břitům odstraňuje strojek vousy víceméně bez nutnosti opakovaného přejíždění. Jasně, jak už jsem psal výše, některá místa je sice občas třeba vzít vícekrát, nicméně nejedná se rozhodně o žádnou tragédii. A co víc, i přes více „přejezdů“ zůstává pokožka hladká, bez podráždění a zarudnutí. Klidně se tedy můžete oholit ráno před odchodem do práce, což jsem ocenil i já před odjezdem na důležitou schůzku, na kterou jsem tak trochu nestíhal.
Velkým benefitem je pro mě osobně možnost použití jak na sucho, tak ve sprše s gelem či pěnou. Osobně preferuji mokré holení, jelikož mi přijde, že pod proudem teplé vody břit ještě lépe klouže a celkový zážitek je mnohem komfortnější. Strojek je plně vodotěsný, takže opláchnutí po holení je otázkou pár sekund. Nicméně když člověk nestíhá a potřebuje se trochu upravit takříkajíc „za pět dvanáct“, nasucho vás Braun Series 9 PRO+ Wet&Dry taktéž bravurně.
Pokud si pak potrpíte na zvýraznění kontur vašich kotlet, vyladění kníru či obecně na detaily na vaší tváři, pak vás stejně jako mě určitě potěší výsuvný zastřihovač ProTrimmer. Ten je ideálně malý na to, abyste pomocí něj vyladili i ty nejmenší detaily, ale zároveň i dostatečně výkonný na to, aby si poradil i s hustšími vousy.
Co se pak týče čištění strojku, čistota je u tohoto modelu opravdu na úrovni. Vy se totiž vlastně o nic moc starat nemusíte, jelikož máte k dispozici možnost vložit ho do čisticí stanice SmartCare 6 v 1, která jej vyčistí naprosto bravurně. Čas od času je sice určitě fajn hlavu strojku rozebrat, propláchnout a pročistit, nicméně z vlastní zkušeností mohu říci, že toho stanice dokáže vyčistit valnou většinu a na vás je tak už jen pomyslné doladění.
Pokud vás pak zajímá výdrž baterie, při běžném používání vydrží několik týdnů bez nutnosti dobíjení. Navíc pokud budete mít k dispozici čistící dock, jeho další funkcí je právě i nabíjení, takže ve výsledku nebudete muset výdrž vůbec řešit. A pokud ho s sebou budete brát třeba na dovolenou, vězte, že pokud nepojedete na měsíc a déle, strojek vám vydrží v pohodě na jedno nabití.
Resumé
Co tedy říci závěrem? Po několika týdnech používání mě Braun Series 9 PRO+ přesvědčil o tom, že nejde jen o luxusní gadget, ale o přístroj, který zlepší každodenní rutinu. Holení je rychlejší, efektivnější a příjemnější. Pokožka je hladká a bez podráždění i po několika použitích v řadě. Oceňuji i tichý chod, což je v porovnání s jinými strojky příjemná změna. Strojek působí odolně a jeho kvalita je znát i při pohledu zblízka – jde o zařízení, které nebudete chtít po pár měsících měnit. Čisticí stanice je sice prostorově náročnější, ale za komfort, který nabízí, to stojí. Stačí strojek vložit, stisknout tlačítko a věnovat se něčemu jinému, zatímco zařízení projde kompletní údržbou. Z dlouhodobého hlediska to nejen šetří čas, ale prodlužuje životnost stroje.
Pokud tedy hledáte zařízení, které vám usnadní každodenní holení, nabídne maximální komfort a vydrží roky, Braun Series 9 PRO+ je investicí, která má smysl. A s pětiletou zárukou a chytrou čisticí stanicí získáte jistotu, že jde o produkt, který si udrží kvalitu dlouhodobě. Tohle není jen holení – je to nový standard, jak by měl vypadat perfektní rituál pro moderního muže. Více informací o strojku naleznete na stránkách výrobce.