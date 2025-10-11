Zavřít reklamu

Podzimní Brusel objektivem iPhone 17 Pro

iPhone 17
Jiří Filip
0

Na začátku října se jeden z našich externích přispěvatelů vypravil na pracovní cestu do belgického Bruselu, který nabízí plnou velmi pěkných zákoutí. A jelikož byl na cestu řádně vybaven iPhonem 17 Pro, podařilo se mu zachytit pár pěkných fotek, které zadní foťáky nejnovější vlajkové lodi z dílny Applu dokázaly prověřit například při zhoršených světelných podmínkách, při umělém světle nebo u zoomování. Pokud tedy máte naše fotoreporty rádi či třeba jen přemýšlíte, zda má pro vás iPhone 17 Pro smysl právě kvůli fotoaparátu, mrkněte do galerie níže. Třeba vás fotky z ní přesvědčí o tom, zda má nebo naopak nemá smysl do této žhavé jablečné novinky jít.

iPhone 17 Pro lze zakoupit zde

foto brusel 1 foto brusel 1
foto brusel 2 foto brusel 2
foto brusel 3 foto brusel 3
foto brusel 5 foto brusel 5
foto brusel 6 foto brusel 6
foto brusel 7 foto brusel 7
foto brusel 8 foto brusel 8
foto brusel 9 foto brusel 9
foto brusel 10 foto brusel 10
foto brusel 11 foto brusel 11
foto brusel 12 foto brusel 12
foto brusel 13 foto brusel 13
foto brusel 14 foto brusel 14
foto brusel 15 foto brusel 15
foto brusel 16 foto brusel 16
foto brusel 17 foto brusel 17
foto brusel 18 foto brusel 18
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.