Podzimní Brusel objektivem iPhone 17 Pro

Na začátku října se jeden z našich externích přispěvatelů vypravil na pracovní cestu do belgického Bruselu, který nabízí plnou velmi pěkných zákoutí. A jelikož byl na cestu řádně vybaven iPhonem 17 Pro, podařilo se mu zachytit pár pěkných fotek, které zadní foťáky nejnovější vlajkové lodi z dílny Applu dokázaly prověřit například při zhoršených světelných podmínkách, při umělém světle nebo u zoomování. Pokud tedy máte naše fotoreporty rádi či třeba jen přemýšlíte, zda má pro vás iPhone 17 Pro smysl právě kvůli fotoaparátu, mrkněte do galerie níže. Třeba vás fotky z ní přesvědčí o tom, zda má nebo naopak nemá smysl do této žhavé jablečné novinky jít.
iPhone 17 Pro lze zakoupit zde