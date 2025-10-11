Zavřít reklamu

To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Jan Vajdák
I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.

Opravdový strach

Bojíte se rádi? Strašidelný seriál, který věrně rekonstruuje paranormální jevy z pohledu lidí, co je sami zažili. Seriál má 5 epizod.

Caramelo

Dojemné drama o nadějném kuchaři, kterého zdrtí nemilosrdná diagnóza. Díky věrnému psímu parťákovi ale neztrácí víru ani smysl pro humor.

Is It Cake: Halloween

Další série soutěže, v níž talentovaní pekaři chtějí obalamutit porotu. Uvidíte neskutečná díla z drotu, tentokrát s motivem blížícího se Halloweenu.

Džine, něco si přej

Romantický film. Stačí říct a džin hlavní hrdince splní jakékoli přání. Má to ale háček.

Victoria Beckham

Bývalá Spice Girl a úspěšná návrhářka Victoria Beckham se ve svém londýnském ateliéru chystá na Pařížský týden módy a otevřeně vypráví, co všechno ji v životě potkalo. Třídílný seriál

