TSBOHEMIA.CZ má skladem pár iPhonů 17 a 17 Pro (Max)!

Komerční sdělení: Dnes jsou tomu přesně tři týdny od chvíle, kdy začal Apple prodávat nejnovější generaci iPhonů. Sehnat tyto telefony je však stále velmi obtížné, jelikož skladové zásoby prodejců se alespoň prozatím takřka nelepší. Čas od času ale lze narazit na prodejce, který pár kusů skladem přeci jen má či je očekává velmi brzy, díky čemuž se tak dá k telefonům dostat opravdu snadno. Přesně to je i případ TSBOHEMIA.CZ.
V době psaní tohoto článku měl tento prodejce skladem sice jen jednotky kusů iPhonů 17 a 17 Pro (Max), nicméně, šlo o dost zajímavé a uživatelsky lákavé konfigurace. K dispozici jsou třeba iPhony 17 Pro Max v oranžovém kabátku se 256GB úložištěm, které vám je TSBOHEMIA.CZ schopen poslat už v úterý. Pokud pak máte zájem o 1TB iPhone 17 Pro, ten je k dispozici skladem na prodejně v Olomouci, stejně jako třeba iPhone 17 s 512GB úložištěm. Zkrátka a dobře, pokud na nové iPhony čekáte, máte nyní jedinečnou možnost se k novinkám dostat poměrně rychle.
