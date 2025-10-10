Apple TV+ láká na nový mysteriózní seriál od tvůrce Breaking Bad

Apple TV+ zveřejnilo první teaser na Pluribus — nový sci-fi seriál od Vince Gilligana, tvůrce kultovního Breaking Bad a jeho spin-offu Better Call Saul. V hlavní roli se objeví Rhea Seehorn, nominovaná na cenu Emmy, známá právě z Better Call Saul (Volejte Saulovi).
Pluribus zatím v mlze
Podle Applu půjde o „žánrově ohýbající“ drama, ve kterém nejnešťastnější člověk na Zemi musí zachránit svět před štěstím. Krátký teaser zůstává zahalen tajemstvím — vidíme Seehorn jako ženu jménem Carol, která sleduje vládního úředníka na obrazovce, jenž jí slibuje, že zjistí, čím se liší od ostatních, aby se mohla „připojit“.
V popisu videa na YouTube stojí prostá, ale mrazivá věta: „Join us, Carol.“ Seriál Pluribus bude mít devět epizod. První dvě dorazí na Apple TV+ už 7. listopadu, další budou vycházet každý pátek až do 26. prosince. Streamovací služba už navíc potvrdila druhou sezónu.
Na projektu se podílí Sony Pictures Television, přičemž Gilligan působí jako výkonný producent a scenárista několika dílů. Apple v posledních měsících zveřejnil několik tajemných ukázek — a pro fanoušky připravil i skrytý „easter egg“: po zavolání na číslo 202-808-3981 se přehraje automatická zpráva spojená se seriálem.