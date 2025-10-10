Alza začala prodávat humanoidní roboty! Z jejich ceny vám spadne brada 

Humanoidní roboti byli ještě donedávna výsadou vědeckých laboratoří a technologických veletrhů. Dnes si ale podobného robota můžete objednat i u běžného prodejce elektroniky. Alza totiž nově zařadila do nabídky dvojici špičkových humanoidních robotů od společnosti Unitree, které míří do světa výzkumu, vzdělávání i lehkého průmyslu. A nejde o žádné prototypy, ale o plnohodnotné stroje, které se dokážou samostatně pohybovat, vnímat své okolí a komunikovat s lidmi.
Unitree G1: výzkumný humanoid s mimořádnou všestranností
Prvním modelem v nabídce je Unitree G1 Basic, robot vysoký 1,32 metru a vážící 35 kilogramů, který už na první pohled působí jako zařízení z laboratoře budoucnosti. Jeho konstrukce je modulární a zároveň skládací, což usnadňuje transport i servisní zásahy, a přitom neubírá nic na robustnosti ani preciznosti zpracování.
O pohyb i umělou inteligenci se stará osmijádrový procesor s vysokým výkonem v reálném čase, díky čemuž robot zvládne nejen chodit a běhat rychlostí až 2 metry za sekundu, ale i skákat a zdolávat schody. Pohyb zajišťuje 23 konfigurovatelných kloubových motorů, které se starají o plynulost, stabilitu i flexibilitu při interakci s prostředím.
Nechybí ani 3D LiDAR senzor a hloubková kamera, které mu umožňují přesně mapovat okolí a reagovat na překážky. V kombinaci s mikrofonovým polem s potlačením hluku a integrovaným reproduktorem se z G1 stává robot, který dokáže i přirozeně komunikovat. Unitree G1 Basic tedy není hračka, ale seriózní výzkumný nástroj, který poslouží školám, univerzitám nebo vývojovým centrům při testování umělé inteligence a robotických algoritmů.
Fotogalerie
Unitree G1 EDU Flagship C-U5: špičkový humanoid pro profesionály
Druhým modelem, který se u Alzy objevil, je Unitree G1 EDU Flagship C-U5 – pokročilejší varianta zaměřená na profesionální nasazení. Na první pohled vypadá stejně jako základní verze, uvnitř se ale skrývá podstatně výkonnější technika.
Tento model má až 43 konfigurovatelných kloubových motorů, které zajišťují mimořádně přirozený a plynulý pohyb. Robot tak dokáže nejen běhat či skákat, ale také reagovat na nerovnosti terénu nebo provádět jemné pohyby rukou s nečekanou přesností. Jeho chůze a gesta působí tak realisticky, že při prvním setkání máte pocit, že se díváte spíš na člověka než na stroj.
Stejně jako u G1 Basic nechybí 3D LiDAR, hloubková kamera a mikrofonové pole s potlačením okolního hluku, doplněné o reproduktor pro interakci s uživatelem. I zde se o řízení stará osmijádrový procesor, který propojuje reálný pohyb s umělou inteligencí a zajišťuje plynulý chod všech systémů.
Model G1 EDU Flagship C-U5 cílí na univerzity, výzkumná centra a technologické firmy, které chtějí posouvat hranice současné robotiky. Díky svému výkonu a otevřené architektuře nabízí ideální platformu pro vývoj nových AI modelů či testování robotických aplikací v praxi.
Jak už však podle specifikací asi tušíte, o levné „hračky“ se rozhodně jednat nebude. První zmíněný model totiž vychází bezmála na půl milionu. druhý pak dokonce stojí víc než 1,4 milionu. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o zbrusu novou technologii, není vysoká cena vlastně žádným velkým překvapením. Pokud tedy ještě nevíte, co si přát k Vánocům, zde je jeden tip.