Využijte na DATARTu týdne LG a vybavte se novou TV až o 30 % levněji!

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu pokukujete po nové televizi LG a čekáte na ten správný moment, kdy si ji konečně dopřejete, právě jste se dočkali. LG odstartovalo akci LG Week, během které můžete vybrané modely této legendární značky pořídit s až 30% slevou. A to je nabídka, kterou by byl hřích nevyužít.

Televize LG si dlouhodobě drží pověst jednoho z lídrů na trhu, a to nejen díky svému elegantnímu designu, ale především špičkovému obrazu. Díky moderním zobrazovacím technologiím nabízí dokonalou černou, vysoký kontrast i živé, realistické barvy, které vašim oblíbeným filmům, seriálům i sportovním přenosům dodají zcela nový rozměr. V kombinaci s propracovaným zvukem a inteligentní platformou webOS se tak snadno přistihnete, že do kina už vlastně ani nemusíte – vaše LG TV vám ho totiž přinese až do obýváku.

A co víc – získat slevu je mimořádně snadné. Stačí si na webu nebo v prodejně DATART vybrat televizor zařazený do akce, kliknout na možnost „Koupit se slevou“ a systém vám automaticky započítá odpovídající výši slevy. Ta se liší podle konkrétního modelu – 10 %, 15 %, 20 % nebo dokonce 30 %. Jen pozor, sleva se neaktivuje automaticky, takže bez výše zmíněného prokliku byste o ni mohli přijít.

Akce probíhá od 6. do 12. října 2025, případně do vyprodání zásob, a platí jak online, tak ve všech kamenných prodejnách DATART. Výhodou navíc je, že slevy lze kombinovat i s VIP cenami, takže i ti nejvěrnější zákazníci si přijdou na své.

Pokud jste tedy přemýšleli, že letos konečně vyměníte starou televizi za něco, co zvládne zobrazit každý detail v dokonalé kvalitě, teď je ten pravý čas. LG Week je přesně ta příležitost, kdy můžete svou vysněnou televizi získat za cenu, která se jen tak nevidí.

Slevy na LG televize na DATARTu naleznete zde

