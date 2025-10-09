Využijte na DATARTu týdne LG a vybavte se novou TV až o 30 % levněji!

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu pokukujete po nové televizi LG a čekáte na ten správný moment, kdy si ji konečně dopřejete, právě jste se dočkali. LG odstartovalo akci LG Week, během které můžete vybrané modely této legendární značky pořídit s až 30% slevou. A to je nabídka, kterou by byl hřích nevyužít.
Televize LG si dlouhodobě drží pověst jednoho z lídrů na trhu, a to nejen díky svému elegantnímu designu, ale především špičkovému obrazu. Díky moderním zobrazovacím technologiím nabízí dokonalou černou, vysoký kontrast i živé, realistické barvy, které vašim oblíbeným filmům, seriálům i sportovním přenosům dodají zcela nový rozměr. V kombinaci s propracovaným zvukem a inteligentní platformou webOS se tak snadno přistihnete, že do kina už vlastně ani nemusíte – vaše LG TV vám ho totiž přinese až do obýváku.
A co víc – získat slevu je mimořádně snadné. Stačí si na webu nebo v prodejně DATART vybrat televizor zařazený do akce, kliknout na možnost „Koupit se slevou“ a systém vám automaticky započítá odpovídající výši slevy. Ta se liší podle konkrétního modelu – 10 %, 15 %, 20 % nebo dokonce 30 %. Jen pozor, sleva se neaktivuje automaticky, takže bez výše zmíněného prokliku byste o ni mohli přijít.
Akce probíhá od 6. do 12. října 2025, případně do vyprodání zásob, a platí jak online, tak ve všech kamenných prodejnách DATART. Výhodou navíc je, že slevy lze kombinovat i s VIP cenami, takže i ti nejvěrnější zákazníci si přijdou na své.
Pokud jste tedy přemýšleli, že letos konečně vyměníte starou televizi za něco, co zvládne zobrazit každý detail v dokonalé kvalitě, teď je ten pravý čas. LG Week je přesně ta příležitost, kdy můžete svou vysněnou televizi získat za cenu, která se jen tak nevidí.
