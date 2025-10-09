To nejlepší, co dorazí v iOS 26.1

Zavřít reklamu

Apple testuje iOS 26.1, první větší aktualizaci systému iOS 26, která přináší praktické novinky, designové úpravy a několik rozšíření pro AirPods, Kondici a Apple Music. Nová Siri sice ještě nedorazila, ale změny jsou i tak vítané.

1. Nové ovládání budíků a časovačů

Apple přidal do aplikace Hodiny gesta „Slide to Stop“ – pro vypnutí budíku musíte nyní táhnout prstem, nikoliv klepnout. Pomáhá to zabránit omylům, kdy uživatel nechtěně vypnul budík místo odložení.

ios 26 1 slide to stop

2. Apple Intelligence a překlady AirPods v nových jazycích

Apple Intelligence nyní podporuje dánštinu, nizozemštinu, norštinu, portugalštinu, švédštinu, turečtinu, tradiční čínštinu a vietnamštinu. Funkce AirPods Live Translation získává japonštinu, korejštinu, italštinu a čínštinu (zjednodušenou i tradiční). Bohužel, čeština stále chybí.

3. Apple Music: přepínání skladeb tahem

Ve Apple Music můžete přepínat skladby pouhým tahem prstu přes název písně. Nové gesto umožňuje rychlejší ovládání bez návratu k ovládacím tlačítkům.

4. Kondice: vlastní tréninky

Aplikace Kondice dovoluje vytvářet vlastní tréninky s parametry jako typ aktivity, intenzita, kalorie, délka a začátek. Novinka je flexibilnější než dosavadní přednastavené varianty.

5. Nový vzhled Nastavení a domovských složek

Textové nadpisy v aplikaci Nastavení i názvy složek na ploše se zarovnávají doleva, což sjednocuje celý systémový vzhled. Telefonní číselník teď navíc využívá efekt Liquid Glass.

ios 26 1 folder alignment

Další úpravy zahrnují vylepšené přehrávání videí ve Fotkách, rozšířené bezpečnostní aktualizace na pozadí a nové zobrazení oken Slide Over v iPadOS 26.1. Aktualizace by měla vyjít na přelomu října a listopadu 2025.

