To nejlepší, co dorazí v iOS 26.1

Apple testuje iOS 26.1, první větší aktualizaci systému iOS 26, která přináší praktické novinky, designové úpravy a několik rozšíření pro AirPods, Kondici a Apple Music. Nová Siri sice ještě nedorazila, ale změny jsou i tak vítané.
1. Nové ovládání budíků a časovačů
Apple přidal do aplikace Hodiny gesta „Slide to Stop“ – pro vypnutí budíku musíte nyní táhnout prstem, nikoliv klepnout. Pomáhá to zabránit omylům, kdy uživatel nechtěně vypnul budík místo odložení.
2. Apple Intelligence a překlady AirPods v nových jazycích
Apple Intelligence nyní podporuje dánštinu, nizozemštinu, norštinu, portugalštinu, švédštinu, turečtinu, tradiční čínštinu a vietnamštinu. Funkce AirPods Live Translation získává japonštinu, korejštinu, italštinu a čínštinu (zjednodušenou i tradiční). Bohužel, čeština stále chybí.
3. Apple Music: přepínání skladeb tahem
Ve Apple Music můžete přepínat skladby pouhým tahem prstu přes název písně. Nové gesto umožňuje rychlejší ovládání bez návratu k ovládacím tlačítkům.
4. Kondice: vlastní tréninky
Aplikace Kondice dovoluje vytvářet vlastní tréninky s parametry jako typ aktivity, intenzita, kalorie, délka a začátek. Novinka je flexibilnější než dosavadní přednastavené varianty.
5. Nový vzhled Nastavení a domovských složek
Textové nadpisy v aplikaci Nastavení i názvy složek na ploše se zarovnávají doleva, což sjednocuje celý systémový vzhled. Telefonní číselník teď navíc využívá efekt Liquid Glass.
Další úpravy zahrnují vylepšené přehrávání videí ve Fotkách, rozšířené bezpečnostní aktualizace na pozadí a nové zobrazení oken Slide Over v iPadOS 26.1. Aktualizace by měla vyjít na přelomu října a listopadu 2025.