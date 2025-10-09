Google spouští v Česku Režim AI: Vyhledávání, které konečně chápe, co máte na mysli

Google oznámil, že v Česku jakožto v další zemi oficiálně spouští Režim AI (AI Mode) coby novou generaci vyhledávání, která do prohlížeče přináší umělou inteligenci schopnou porozumět složitým dotazům, reagovat komplexněji a nabídnout odpovědi, které jdou daleko za hranice klasických výsledků.
Na první pohled se toho pro uživatele. příliš nemění. Při vyhledávání se jednoduše objeví samostatná záložka Režimu AI, kterou najdete jak v mobilní aplikaci Google pro iOS a Android, tak i přímo na stránce s výsledky. Jakmile ji ale rozkliknete, zjistíte, že jde o úplně jiný způsob práce s informacemi. Režim AI je totiž navržený pro složité, vícekrokové otázky, které by si dříve vyžádaly několik samostatných vyhledávání. Díky jazykovým modelům Gemini, upraveným speciálně pro potřeby vyhledávání, zvládne AI pochopit kontext i strukturu dotazu a nabídnout odpověď, která skutečně dává smysl.
Zatímco dříve jste museli zadávat několik kratších frází, nyní se můžete ptát přirozeně, například: „Chci pochopit rozdíly mezi metodami přípravy kávy. Udělej mi přehled chutí, náročnosti a vybavení.“ A hned poté plynule navázat: „Jaká je ideální hrubost mletí pro každou z nich?“ Na pozadí přitom běží technika query fan-out, která paralelně prochází různé části webu a sbírá informace z více zdrojů. Výsledkem je odpověď, která nejen shrnuje to podstatné, ale zároveň nabízí odkazy na relevantní weby, kde můžete dané téma prozkoumat do hloubky.
Jedním z hlavních taháků nové funkce je multimodalita. Režim AI totiž dokáže pracovat s různými formami vstupu. To jinými slovy znamená, že se můžete ptát klasicky psaním, ale také hlasem nebo nahráním fotografie. Stačí klepnout na mikrofon nebo přidat obrázek a vyhledávání si poradí s tím, co přesně potřebujete najít.
Google zdůrazňuje, že AI Mode není náhradou klasického vyhledávání, ale jeho rozšířením. Odpovědi generované umělou inteligencí mají přinést ucelenější přehled, ale zároveň nabídnout přímé odkazy na webové stránky, které informace rozvíjejí. Podle interních dat navíc lidé po použití Režimu AI častěji navštěvují větší počet různých webů a na těchto stránkách stráví i více času.
Poměrně zajímavé je, že Google přímo ve své tiskové zprávě přiznává, že i přes pokročilost technologie se chybám zatím úplně nevyhne, ale plánuje ji postupně vylepšovat. Faktem zůstává, že Režim AI přináší způsob vyhledávání, který konečně rozumí přirozenému jazyku a dokáže přemýšlet podobně jako člověk a to je něco, co klasické vyhledávání nikdy neumělo. Nakolik se tato funkce stane oblíbenou ale ukáže samozřejmě až čas. Co se pak týče dostupnosti, funkce by měla být podle dostupných informací nasazována postupně, takže je možné, že ji k dispozici ještě nemáte, stejně jako my v redakci.