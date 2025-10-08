JBL maturiťák: Dodejte vašemu maturitnímu plesu pořádný vibe!

Komerční sdělení: Jste student nebo učitel, který by chtěl své třídě zajistit něco opravdu výjimečného a získat legendární značku JBL jako partnera maturitního plesu? Přihlaste svou třídu prostřednictvím soutěžního formuláře a zabojujte o jeden ze tří balíčků JBL, ve kterých najdete oblíbené modely sluchátek, reproduktorů či vouchery pro celou třídu. A jako třešnička na dortu – každý soutěžící má navíc šanci vyhrát i přenosný reproduktor z úplně nové řady JBL Grip. Soutěž trvá do 26. října 2025.
Co můžete vy a vaše třída získat?
Vaše třída se může zapojit do soutěže o jeden ze tří JBL balíčků, které budou připraveny přímo pro tombolu na maturitním plese. Každý z nich nabídne pečlivě vybraný mix špičkových produktů JBL – od přenosných reproduktorů přes bezdrátová sluchátka až po herní headsety z řady JBL Quantum.
A aby toho nebylo málo, každý vítěz získá také novinku JBL Grip – přenosný Bluetooth reproduktor v barvě dle vlastního výběru, jako osobní odměnu za výhru balíčku pro svou třídu.
Přehled výher
1. Cena
- Přenosný reproduktor JBL Grip pro registrovaného
- JBL Pack: 5 produktů v celkové hodnotě 7500 Kč
- 30 % slevový voucher na jednorázový nákup
2. Cena
- Přenosný reproduktor JBL Grip pro registrovaného
- JBL Pack: 4 produkty v celkové hodnotě 5000 Kč
- 25 % slevový voucher na jednorázový nákup
3. Cena
- Přenosný reproduktor JBL Grip pro registrovaného
- JBL Pack: 3 produkty v celkové hodnotě 2500 Kč
- 20 % slevový voucher na jednorázový nákup
