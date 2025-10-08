Apple vydal nový firmware pro AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 a AirPods 4

Apple uvedl novou verzi firmwaru určenou pro AirPods Pro 3, předchozí AirPods Pro 2 a také pro AirPods 4. Aktualizace má označení 8A358, což představuje mírný posun oproti předchozí verzi 8A356. Apple tradičně neuvádí konkrétní seznam změn, které nová aktualizace přináší. Předchozí firmware 8A356 však přidal podporu funkcí systému iOS 26, včetně vyšší kvality zvuku při hovorech a videohovorech, studiové kvality záznamu pro rozhovory, podcasty či videa, a také podpory pro funkci Live Translation.
Lze předpokládat, že nová verze 8A358 opravuje drobné chyby nebo optimalizuje některé z těchto funkcí. Aktualizace by měla proběhnout automaticky, jsou-li AirPods připojeny k iPhonu, iPadu nebo Macu. Pro zajištění instalace doporučuje Apple vložit sluchátka do nabíjecího pouzdra, připojit jej k napájení a nechat jej v dosahu spárovaného zařízení alespoň po dobu 30 minut. Poté se firmware automaticky nainstaluje. Ačkoli Apple nezveřejnil podrobnosti o změnách, uživatelé mohou očekávat vylepšenou stabilitu a plynulejší fungování nových funkcí představených s iOS 26 (ostatně něco podobného Apple deklaruje takřka vždy).