Apple si v novém krátkém filmečku utahuje z Windows

Amaya Tomanová
Na oficiálním YouTube kanálu společnosti Apple se objevil nový krátký film s názvem The Underdogs: Blue Screen of Death. Osmiminutová komediální novinka je dalším dílem ze série Apple at Work, kterou firma spustila už v roce 2019. Film s humorem a nadhledem ukazuje, jak bezpečnostní prvky a vzájemná provázanost zařízení Apple pomáhají uživatelům uspět i v nečekaných situacích.

Ve filmu se objevuje důvěrně známá partičky „The Underdogs“. Tentokrát se chystají na svůj první veletrh Container Con. Nejprve se zdá, že všechno jde podle plánu, v jednu chvíli ale konkurence musí čelit neblaze proslulé „modré smrti“ – chybě, typické pro operační systém Windows. Zatímco ostatní vystavovatelé řeší kolaps svých počítačů, tým Underdogs zůstává v klidu. Díky bezpečnosti a spolehlivosti svých Maců, iPhonů a iPadů dokážou situaci využít ve svůj prospěch a získat nové klienty i respekt celého veletrhu.

Apple tak ve filmu zábavnou formou prezentuje své bezpečnostní technologie – od ochrany jádra systému macOS přes šifrování dat v Secure Enclave až po integraci hardwaru a softwaru v Apple Silicon. Vedle toho nenápadně ukazuje i řadu praktických funkcí ekosystému – například AirDrop, přidávání kontaktů vyfocením vizitky, nebo přepojení hovoru z Apple Watch na iPhone.

Nový pokus po kontroverzním díle

Novinka přichází po předchozím, méně úspěšném díle série z roku 2024, který se setkal s kritikou kvůli zobrazení Thajska. Reklama byla obviněna z kulturní necitlivosti a Apple ji nakonec z YouTube stáhl. Tentokrát se však tvůrci vrátili k osvědčené formuli – humornému příběhu z pracovního prostředí, který zdůrazňuje přednosti Applu bez zbytečných kontroverzí.

Bezpečnost především

Film „The Underdogs: Blue Screen of Death“ zároveň upozorňuje na širší firemní filozofii: bezpečnost je pro Apple základní hodnotou. Na oficiálním webu, kam video odkazuje, firma připomíná, že ochrana systému je vestavěna přímo do jádra všech jejích platforem – macOS, iOS, iPadOS i visionOS. Díky propojení vlastního čipu Apple Silicon a softwaru na všech platformách tak firma nabízí seamless protection – tedy plynulou, integrovanou ochranu, která chrání citlivá data, biometrické údaje i šifrovací klíče.

Zdroj
