Apple čeká generační výměna. Do pěti let se promění celé vedení!

Apple čekají v příštích pěti letech zásadní změny ve vedení. Zatímco se většina pozornosti soustředí na otázku, kdo nahradí Tima Cooka, realita je taková, že většina nejvyšších manažerů společnosti už překročila šedesátku. V horizontu několika let tak můžeme očekávat výraznou generační obměnu celé špičky Applu.
Vedení Applu stárne
Současný CEO Tim Cook má 64 let a patří mezi nejstarší v týmu. Jen o něco mladší jsou Katherine Adams (61), Eddy Cue (60), John Giannandrea (60) nebo Johny Srouji (61). Naopak nejmladším členem vedení je John Ternus, šéf hardwarového inženýrství, kterému je teprve 50 let. Novější posilou je i CFO Kevan Parekh, který převzal roli v roce 2024 ve věku 53 let.
Většina ostatních však působí ve vedení Applu už více než deset let – od dob, kdy firma uváděla Apple Watch. Tím se Apple odlišuje od dynamických start-upů typu Tesla či OpenAI, jejichž kultura stojí na rychlém rozhodování a experimentování.
Co přijde po éře Tima Cooka
Odborníci často mluví o „éře zakladatelů“ (Steve Jobs, Bill Gates) a následné „éře optimalizace“, kterou ztělesňuje právě Tim Cook. Pod jeho vedením se Apple proměnil ve stroj na zisky, ale i v pečlivě řízenou korporaci bez větších rizik. Je proto pravděpodobné, že jeho nástupce bude stejně metodický, datově řízený a opatrný.
Nadcházející změny proto nemusí znamenat revoluci. Apple je „velká loď“, která se otáčí pomalu. Přesto se nové vedení bude muset vypořádat s výzvami, jako je diverzifikace dodavatelského řetězce mimo Čínu, rostoucí tlak regulátorů i zrychlující se tempo vývoje v oblasti umělé inteligence.
Přestože se v médiích pravděpodobně objeví zprávy o „krizi vedení“, skutečnost je prozaičtější – prostě nastal čas, aby dlouholetí manažeři odešli do důchodu. Apple zůstane stabilní, jen se jeho vedení zvolna promění do nové éry.