Mobil Pohotovost má skladem AirPods Pro 3!

Komerční sdělení: I když prodeje nejnovějších Apple produktů běží už nějaký ten pátek, jejich dostupnost zatím rozhodně není ideální. Zásoby se sice začínají pomalu zlepšovat, ale většina obchodů stále hlásí prázdné sklady. O to větší překvapení přichází z Mobil Pohotovosti, kde se aktuálně objevily sluchátka AirPods Pro 3 skladem – a to je v současné situaci spíš malý zázrak.
AirPods Pro 3 jsou přitom jedním z nejzajímavějších letošních produktů Applu. Společnost u nich zapracovala prakticky na všem, co uživatelé od prémiových bezdrátových sluchátek očekávají – od ještě účinnějšího potlačení hluku, přes vylepšený zvukový projev, až po nově integrované snímání tepové frekvence. K tomu přidejte i delší výdrž baterie a okamžitě je jasné, že Apple letos mířil hodně vysoko.
Zájem o AirPods Pro 3 je obrovský, a tak není divu, že většina prodejců je stále nemá. Pokud tedy po nich pokukujete, s nákupem se vyplatí neotálet – skladové zásoby se totiž mohou vyprodat doslova během pár hodin.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.