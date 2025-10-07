Je Tesla z nejhoršího venku? Prodeje napovídají, že možná ano

Komerční sdělení: Po několika náročných letech se akcie Tesly opět zvedají. Rostoucí prodeje a lepší nálada na trzích mohou naznačovat obrat, otázkou ale zůstává, zda je to začátek nového růstového období, nebo jen krátkodobý výdech.
Tesla – symbol inovací i tržních bouří
Americká automobilka Tesla patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější investice retailových investorů, a i proto se její akcie řadí do skupiny Magnificent 7.
Poslední roky však byly pro Teslu mimořádně bouřlivé. Akcie dosáhly cenového maxima v roce 2021, následně ale přišel problematický rok 2022, kdy jejich hodnota klesla o více než 70 %. Poté akcie postupně rostly a na nová maxima je koncem loňského roku vystřelily americké prezidentské volby, během nichž se Elon Musk začal objevovat po boku Donalda Trumpa.
Muskova politická angažovanost ale Tesle zřejmě uškodila. Prodeje klesaly, obchodní války přidaly další problémy a akcie se opět propadly o více než 50 %. Poslední měsíce však ukazují nový trend – růst.
Vývoj ceny akcií společností Tesla. Zdroj: xStation. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Zlepšení nálady na trzích i první pozitivní čísla
Jedním z hlavních důvodů obratu je změna sentimentu na akciových trzích. Začátkem roku investory vyděsily kroky Donalda Trumpa, později se ale ukázalo, že dopady nebudou tak tvrdé, a trhy začaly výrazně růst.
Dalším faktorem byla konkurence – zejména z Číny. Výrobci jako BYD nebo NIO začali Tesle rychle ukrajovat tržní podíl a své elektromobily nabízeli často levněji. Aby Tesla udržela tempo, musela poskytovat slevy, čímž klesly její marže i zisky.
Nyní se ale začíná zdát, že prodeje dosáhly lokálního dna a začínají se zlepšovat.
Silný kvartál a daňový efekt
Čerstvá data ukazují, že Tesla dodala zákazníkům za poslední kvartál 497 099 vozů, což představuje 7% meziroční růst a výrazné překonání odhadů analytiků.
K lepším číslům však přispěl i jeden mimořádný faktor – končící daňové úlevy v USA. Mnoho zákazníků se rozhodlo pořídit elektromobil ještě před jejich vypršením, aby mohli využít daňový bonus 7 500 USD.
Tento efekt sice krátkodobě podpořil prodeje, ale může způsobit slabší výsledky v následujících čtvrtletích, protože část poptávky byla „přetažena“ dopředu.
Akcie na zprávu reagovaly smíšeně – po krátkém růstu následoval pokles o zhruba 5 %.
Dlouhodobý úspěch stojí na inovacích
U Tesly ale platí, že o jejím dlouhodobém úspěchu rozhodují projekty s vyšší přidanou hodnotou. Patří mezi ně například robotaxi, autonomní řízení (autopilot) nebo humanoidní robot Optimus.
Pokud se Tesle podaří tyto technologie dotáhnout do komerčního úspěchu, může znovu potvrdit své postavení mezi technologickými lídry světa.
Zdroj: Bloomberg Terminál
Elon Musk: miliardář s rekordním majetkem
Růst akcií Tesly pomohl i samotnému Elonu Muskovi. CEO společnosti se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek krátce přesáhl 500 miliard dolarů. Později sice hodnota jeho jmění klesla na zhruba 453 miliard USD, i tak však zůstává zdaleka nejbohatším člověkem planety.
Zhruba 180 miliard USD z jeho majetku tvoří akcie Tesly, 136 miliard USD podíl ve SpaceX, 125 miliard USD opce na akcie Tesly a 29 miliard USD podíl v jeho společnosti xAI.
Závěr: Tesla má vítr v zádech, ale boj nekončí
Tesla momentálně zažívá pozitivní období – alespoň pokud jde o akcie. Pro dlouhodobý úspěch ale bude klíčové, aby dokázala proměnit technologické vize v reálné produkty, které jí zajistí stabilní růst i mimo automobilový trh.
